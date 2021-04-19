«Карантинні» 8 тисяч для ФОПів: як подати заявку?

З понеділка, 19 квітня, ФОПи у регіонах «червоної» зони мають змогу подати заяви на фінансову компенсацію від держави. Залишити заяву на виплату в розмірі 8 000 гривень можна через онлайн-сервіс державних послуг «Дія». Про це інформують у Міністерстві розвитку громад та територій України.

«Місцеві громади, які наразі перебувають у «червоній» зоні, мають розглянути можливість виплат для ФОП – додатково до гарантованих грошей від держави», – зазначив Міністр розвитку громад та територій Олесій Чернишов.

Як подати заяву на виплату?

Подати заяву на отримання фінансової компенсації протягом 30 днів від того моменту, як область, у якій ви мешкаєте, опинилась у «червоній» зоні.

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Зареєструватися на порталі або в додатку Дія за допомогою електронного підпису або BankID.

У розділі «Послуги» обрати «Пенсії, пільги та допомога», потім «Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам».

Додаток перевірить дані в реєстрі Пенсійного фонду на відповідність отримання виплати.

Потім в заяві потрібно вказати ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію і номер паспорта, адресу реєстрації ФОП, номер банківського рахунку IBAN і Згоду на обробку даних.

Після подання заяви виплати будуть нараховані на вказаний рахунок IBAN.

Із переліком тих, хто може отримати карантинні 8 тисяч гривень, можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада прийняла закон щодо підтримки бізнесу, який змушений призупинити свою діяльність через карантинні обмеження в червоних зонах. Підприємцям мають гарантовано виплатити по 8000 грн із держбюджету. Також місцева влада може давати додаткові доплати бізнесу.

Раніше в уряді заявляли, що перші допомоги розміром 8000 грн ФОПам і найманим працівникам почнуть виплачувати вже у квітні.

Додамо, що Львівська область у «червоній» зоні перебуває з 25 березня.

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