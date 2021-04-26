Учні шкіл Львова повертаються за парти з 5 травня

Від 5 травня учні 5-11 класів усіх шкіл Львова повертаються за парти. Таке рішення у понеділок, 26 квітня, прийняла міська комісія з надзвичайних ситуацій, передає Львівський портал.

Зазначимо, у зв’язку з переходом Львівської області з «червоної» зони у «жовту» з понеділка, 26 квітня, усі школярі області повернулися до очного навчання.

Окрім того, міська комісія також дозволила відновити у місті повноцінну роботу ресторанів, непродовольчих магазинів, ТРЦ, закладів культури.

Як повідомляв Львівський портал, з 26 квітня Львівщина переходить до «жовтої» зони. Про те, які обмеження діятимуть у цій зоні, читайте за посиланням.

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