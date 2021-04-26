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Пільговий проїзд у транспорті Львова діятиме у певні години

Вероніка Рой

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З вівторка, 27 квітня, у Львові відновлюють пільгове перевезення пасажирів у громадському транспорті. Однак пільга діятиме лише з 11.00 год. і до 16.00 год. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«Жовта» зона передбачає, що у громадському транспорті зможуть перевозити лише сидячих пасажирів, котрі повинні бути у масках.

«Від завтра ми даємо можливість відновити пільгове перевезення. Але, акцентую, з 11.00 год і до 16.00 год. Адже «жовта» зона дозволяє перевозити лише сидячих пасажирів, а нам важливо, щоб люди могли зранку заїхати на роботу і ввечері вернутися додому. Тому, велике прохання до людей старшого віку, до всіх, хто має пільги, користайтеся своїми можливостями з 11.00 год і до 16.00 год. Ми повинні бути правдивими. Громадський транспорт – це те місце, де коронавірус поширюється найшвидше», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, коли Львівщина перебувала у «червоній» зоні у Львові був призупинений безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій. На це рішення відреагувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона назвала рішення міської комісії протиправним.

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Зазначимо, з 26 квітня Львівщина перейшла до «жовтої» зони карантину,  що скасовує жорсткий карантин. У Львові теж дозволили відновити повноцінну роботу закладів громадського харчування, непродовольчих магазинів, ТРЦ та закладів культури.

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