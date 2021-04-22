Рішення про скасування пільгового проїзду у транспорті Львова є протиправним, – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова внесла подання міському голові Львова Андрію Садовому про поновлення пільгового проїзду у громадському транспорті міста. Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, у Львові на час карантину обмежили проїзд у громадському транспорті. Зокрема, було призупинено безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій.

Днями Людмила Денісова отримала звернення від громадськості щодо цього обмеження. За словами омбудсменки, органи місцевого самоврядування не мають права скасовувати для пільгових категорій громадян безкоштовний проїзд. Тож вона стверджує, що рішення міської комісії є протиправним.

«Зазначаю, що подібне рішення міської комісії, яким також порушувались права пільгових категорій на пільговий проїзд, вже приймалося торік. Тоді мною також було внесено відповідне подання Львівському міському голові Андрію Садовому. Як наслідок, вказане рішення міської комісії було скасоване. Наголошую, що органи місцевого самоврядування, утворені ними комісії чи уповноважені особи на виконання певних робіт не мають жодних повноважень скасовувати (обмежувати) право пільгових категорій громадян на безплатний проїзд, гарантоване на законодавчому рівні. Тож пункт 1.13 протоколу № 13 міської комісії від 30 березня 2021 року є протиправним», – написала Уповноважена Верховної Ради з прав людини.

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Денісова внесла подання міському голові Львова Андрію Садовому щодо поновлення пільгового проїзду у громадському транспорті міста Львова. Та додала, що відновлення зазначених соціальних гарантій громадян перебуває на її особистому контролі.

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