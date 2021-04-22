ОСТАННІ НОВИНИ

Рішення про скасування пільгового проїзду у транспорті Львова є протиправним, – Денісова

Вероніка Рой

|

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова внесла подання міському голові Львова Андрію Садовому про поновлення пільгового проїзду у громадському транспорті міста. Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, у Львові на час карантину обмежили проїзд у громадському транспорті. Зокрема, було призупинено безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій.

Днями Людмила Денісова отримала звернення від громадськості щодо цього обмеження. За словами омбудсменки, органи місцевого самоврядування не мають права скасовувати для пільгових категорій громадян безкоштовний проїзд. Тож вона стверджує, що рішення міської комісії є протиправним.

«Зазначаю, що подібне рішення міської комісії, яким також порушувались права пільгових категорій на пільговий проїзд, вже приймалося торік. Тоді мною також було внесено відповідне подання Львівському міському голові Андрію Садовому. Як наслідок, вказане рішення міської комісії було скасоване. Наголошую, що органи місцевого самоврядування, утворені ними комісії чи уповноважені особи на виконання певних робіт не мають жодних повноважень скасовувати (обмежувати) право пільгових категорій громадян на безплатний проїзд, гарантоване на законодавчому рівні. Тож пункт 1.13 протоколу № 13 міської комісії від 30 березня 2021 року є протиправним», – написала Уповноважена Верховної Ради з прав людини.

Реклама партнерів

Денісова внесла подання міському голові Львова Андрію Садовому щодо поновлення пільгового проїзду у громадському транспорті міста Львова. Та додала, що відновлення зазначених соціальних гарантій громадян перебуває на її особистому контролі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті
Юлія Осим
Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті

Користуючись міським електротранспортом у Львові, ви геть не застраховані від штрафу контролера. Здавалось би, що існуют...

Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...