Уряд встановив розмір компенсацій у разі інвалідності чи смерті через Covid-щеплення

Кабінет міністрів України визначив розмір фінансової компенсації, яку українці отримуватимуть у разі інвалідності або смерті людини внаслідок вакцинації проти коронавірусу (окрім щеплення препаратами в межах ініціативи COVAX). Про це пише Громадське з посилання на постанову уряду.

Так, для виплат компенсацій Кабінет міністрів виділив 55,9 мільйона гривень із коштів, які залишилися з Фонду боротьби проти COVID-19. У разі смерті людини її родичі або утриманці отримають більш як 1,7 мільйона гривень компенсації. Водночас виплати через отримання інвалідності залежатимуть від групи:

для людей з інвалідністю I групи – 681 тисяча гривень;

для людей з інвалідністю II групи – 794 тисячі гривень;

для людей з інвалідністю III групи – 908 тисяч гривень.

Однак в уряді зазначили, що зв’язок між інвалідністю або смертю людини та ускладненнями будуть встановлювати завдяки протоколу розслідування, який має надати група оперативного реагування на несприятливі події після вакцинації.

Додамо, в Україні відомо про дві смерті, які наступили за деякий час після вакцинації препаратом CoviShield. Проте жоден із цих випадків не пов’язують зі щепленням.

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Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого.

На Львівщині щеплення проти коронавірусу отримали вже більше 40 тисяч мешканців. Область є однією з лідерів за темпами вакцинації в Україні. Хоча нещодавно стало відомо, що через брак вакцини у Львові призупинили робити щеплення викладачам вишів. Поки що лише у 0,02%, тобто у 8 осіб, були незначні побічні ефекти після ін’єкції.

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