ОСТАННІ НОВИНИ

Уряд встановив розмір компенсацій у разі інвалідності чи смерті через Covid-щеплення

Вероніка Рой

|

Кабінет міністрів України визначив розмір фінансової компенсації, яку українці отримуватимуть у разі інвалідності або смерті людини внаслідок вакцинації проти коронавірусу (окрім щеплення препаратами в межах ініціативи COVAX). Про це пише Громадське з посилання на постанову уряду.

Так, для виплат компенсацій Кабінет міністрів виділив 55,9 мільйона гривень із коштів, які залишилися з Фонду боротьби проти COVID-19. У разі смерті людини її родичі або утриманці отримають більш як 1,7 мільйона гривень компенсації. Водночас виплати через отримання інвалідності залежатимуть від групи:

  • для людей з інвалідністю I групи – 681 тисяча гривень;
  • для людей з інвалідністю II групи – 794 тисячі гривень;
  • для людей з інвалідністю III групи – 908 тисяч гривень.

Однак в уряді зазначили, що зв’язок між інвалідністю або смертю людини та ускладненнями будуть встановлювати завдяки протоколу розслідування, який має надати група оперативного реагування на несприятливі події після вакцинації.

Додамо, в Україні відомо про дві смерті, які наступили за деякий час після вакцинації препаратом CoviShield. Проте жоден із цих випадків не пов’язують зі щепленням.

Реклама партнерів

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого.

На Львівщині щеплення проти коронавірусу отримали вже більше 40 тисяч мешканців. Область є однією з лідерів за темпами вакцинації в Україні. Хоча нещодавно стало відомо, що через брак вакцини у Львові призупинили робити щеплення викладачам вишів. Поки що лише у 0,02%, тобто у 8 осіб, були незначні побічні ефекти після ін’єкції.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті
Юлія Осим
Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті

Користуючись міським електротранспортом у Львові, ви геть не застраховані від штрафу контролера. Здавалось би, що існуют...

Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...