ОСТАННІ НОВИНИ

Садовий пропонує дозволити роботу книгарень і музеїв у «червоних» зонах

Наталя Дуляба

|

Міський голова Львова Андрій Садовий виступив за те, аби уряд дозволив відкритись книгарням та музеям у «червоних» covid-зонах. Про це він заявив 22 квітня під час сесії Львівської міськради, передає Львівський портал.

Власне, під час сесії депутати обговорювали ідею відкрити у Львові позашкільні гуртки та спортивні секції, адже з 19 квітня учні молодших класів повернулися за парти. Тому пролунала пропозиція відновити таке дитяче дозвілля з дотриманням усіх карантинних вимог.

Андрій Садовий зі свого боку відзначив, що «червона» covid-зона має свої обмеження і їх потрібно дотримуватись. Втім він вважає доречним роботу книгарень та музеїв у таких умовах, адже людям «потрібна їжа для розуму».

«Червона зона має свої обмеження. Ми намагаємось бути максимально зрозумілими і йти на крок вперед. Я би хотів звернутись до уряду, щоб він дозволив працювати книгарням, музеям і мистецьким галереям, адже потрібна також їжа для розуму. Така практика має право на життя і у Львові, і в Україні. Часто люди, які перебувають вдома, мають багато проблем на карантині. Не думаю, що людина одна на всю кімнату в музеї – це проблема», – сказав міський голова Львова.

Реклама партнерів

Нагадаємо, що у «червону» зону епіднебезпеки Львівщина потрапила наприкінці березня. У ній діють найсуворіші карантинні обмеження.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на посилений карантин ще із 19 березня. Нещодавно карантин у місті продовжили до 4 травня, втім ввели деякі послаблення: дозволили очне навчання учнів 1-4 класів, роботу літніх майданчиків та непродовольчих ринків.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті
Юлія Осим
Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті

Користуючись міським електротранспортом у Львові, ви геть не застраховані від штрафу контролера. Здавалось би, що існуют...

Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...