Садовий пропонує дозволити роботу книгарень і музеїв у «червоних» зонах

Міський голова Львова Андрій Садовий виступив за те, аби уряд дозволив відкритись книгарням та музеям у «червоних» covid-зонах. Про це він заявив 22 квітня під час сесії Львівської міськради, передає Львівський портал.

Власне, під час сесії депутати обговорювали ідею відкрити у Львові позашкільні гуртки та спортивні секції, адже з 19 квітня учні молодших класів повернулися за парти. Тому пролунала пропозиція відновити таке дитяче дозвілля з дотриманням усіх карантинних вимог.

Андрій Садовий зі свого боку відзначив, що «червона» covid-зона має свої обмеження і їх потрібно дотримуватись. Втім він вважає доречним роботу книгарень та музеїв у таких умовах, адже людям «потрібна їжа для розуму».

«Червона зона має свої обмеження. Ми намагаємось бути максимально зрозумілими і йти на крок вперед. Я би хотів звернутись до уряду, щоб він дозволив працювати книгарням, музеям і мистецьким галереям, адже потрібна також їжа для розуму. Така практика має право на життя і у Львові, і в Україні. Часто люди, які перебувають вдома, мають багато проблем на карантині. Не думаю, що людина одна на всю кімнату в музеї – це проблема», – сказав міський голова Львова.

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Нагадаємо, що у «червону» зону епіднебезпеки Львівщина потрапила наприкінці березня. У ній діють найсуворіші карантинні обмеження.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на посилений карантин ще із 19 березня. Нещодавно карантин у місті продовжили до 4 травня, втім ввели деякі послаблення: дозволили очне навчання учнів 1-4 класів, роботу літніх майданчиків та непродовольчих ринків.

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