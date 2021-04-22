Медики розповіли, чим біг корисний для здоров’я

Регулярна фізична активність запобігає виникненню багатьох захворювань та допомагає їх контролювати. Це стосується серцево-судинних хвороб, інсульту, діабету, кількох видів раку. Фізичні навантаження поліпшують якість життя та добробут. Відтак у Центрі громадського здоров’я МОЗ розповіли декілька фактів про користь бігу.

Біг, як один із видів фізичної активності дуже простий та ефективний. Він допомагає підтримувати тіло у формі, позбавитися зайвої ваги.

Декілька фактів про користь бігу:

Він знижує ризик смерті. Дослідження показало, що в людей, які бігають, знижується ризик смертності від різних причин на 27%, ризик серцево-судинної смертності на 30% та ризик смертності від раку на 23%.

Покращує серцево-судинну, метаболічну форму та профілактує ожиріння.

Допомагає підтримати здоров’я скелета.

Біг, як аеробна вправа, знижує артеріальний тиск та рівень холестерину. Дорослим рекомендовано займатися 40 хв 3–4 рази на тиждень.

Допомагає відновити психічне здоров’я. Біг, як інші фізичні активності, знімає стрес, покращує настрій, збільшує кількість ендорфінів в організмі. Це гарний спосіб побороти тривожність.

Покращує якість сну. Аеробні вправи (зокрема, біг) збільшують тривалість повільно-хвильового сну.

У процесі бігу організм відчуває гострі метаболічні та фізіологічні зміни, зокрема, збільшення частоти та глибини дихання, серцевого викиду, коливання вмісту гормонів у крові тощо. Те, що біг корисний для підтримування здоров’я та зменшує ризики низки захворювань, не викликає сумнівів.

У Центрі громадського здоров’я радять: якщо ви бажаєте бігати, проте не знаєте, з чого почати, є спосіб полегшити завдання – розпочинайте бігти в комфортному темпі, а потім робіть перерву на ходьбу, аби дати тілу час на відновлення. Повторюйте це впродовж певного часу або відстані. Згодом тривалість бігу буде збільшуватися, а ходьби – зменшуватися.

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«Певні ризики, що стосуються здоров’я, можуть відбуватися через надмірні та непослідовні тренування. Наприклад, є ризик травм, проблем із серцево-судинною системою. Тому важливо зберігати регулярність та помірність тренувань. Не збільшувати навантаження різко і швидко, розігрівати м’язи перед бігом за допомогою розминки», – кажуть фахівці.

Якщо ви маєте хронічні захворювання чи інші проблеми зі здоров’ям, але бажаєте розпочати бігати, проконсультуйтеся з лікарем, щоби не нашкодити собі та підібрати фізичну активність відповідно до вашого стану здоров’я.

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