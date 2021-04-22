Медики розповіли, чим біг корисний для здоров’я

Регулярна фізична активність запобігає виникненню багатьох захворювань та допомагає їх контролювати. Це стосується серцево-судинних хвороб, інсульту, діабету, кількох видів раку. Фізичні навантаження поліпшують якість життя та добробут. Відтак у Центрі громадського здоров’я МОЗ розповіли декілька фактів про користь бігу.
Біг, як один із видів фізичної активності дуже простий та ефективний. Він допомагає підтримувати тіло у формі, позбавитися зайвої ваги.
Декілька фактів про користь бігу:
- Він знижує ризик смерті. Дослідження показало, що в людей, які бігають, знижується ризик смертності від різних причин на 27%, ризик серцево-судинної смертності на 30% та ризик смертності від раку на 23%.
- Покращує серцево-судинну, метаболічну форму та профілактує ожиріння.
- Допомагає підтримати здоров’я скелета.
- Біг, як аеробна вправа, знижує артеріальний тиск та рівень холестерину. Дорослим рекомендовано займатися 40 хв 3–4 рази на тиждень.
- Допомагає відновити психічне здоров’я. Біг, як інші фізичні активності, знімає стрес, покращує настрій, збільшує кількість ендорфінів в організмі. Це гарний спосіб побороти тривожність.
- Покращує якість сну. Аеробні вправи (зокрема, біг) збільшують тривалість повільно-хвильового сну.
- У процесі бігу організм відчуває гострі метаболічні та фізіологічні зміни, зокрема, збільшення частоти та глибини дихання, серцевого викиду, коливання вмісту гормонів у крові тощо. Те, що біг корисний для підтримування здоров’я та зменшує ризики низки захворювань, не викликає сумнівів.
У Центрі громадського здоров’я радять: якщо ви бажаєте бігати, проте не знаєте, з чого почати, є спосіб полегшити завдання – розпочинайте бігти в комфортному темпі, а потім робіть перерву на ходьбу, аби дати тілу час на відновлення. Повторюйте це впродовж певного часу або відстані. Згодом тривалість бігу буде збільшуватися, а ходьби – зменшуватися.
«Певні ризики, що стосуються здоров’я, можуть відбуватися через надмірні та непослідовні тренування. Наприклад, є ризик травм, проблем із серцево-судинною системою. Тому важливо зберігати регулярність та помірність тренувань. Не збільшувати навантаження різко і швидко, розігрівати м’язи перед бігом за допомогою розминки», – кажуть фахівці.
Якщо ви маєте хронічні захворювання чи інші проблеми зі здоров’ям, але бажаєте розпочати бігати, проконсультуйтеся з лікарем, щоби не нашкодити собі та підібрати фізичну активність відповідно до вашого стану здоров’я.
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Вероніка Рой