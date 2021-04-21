Сьогодні у Львові від коронавірусу вакцинували всього 293 людини

Сьогодні у Львові вакцинували від коронавірусу 293 особи. Загалом за понад сім тижнів імунізації, вакцинами AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer у місті вже щеплено 20741 особу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як розповіли в Центрі здоров’я та медичної статистики Львова, сьогодні щеплення отримали 293 особи: 3 медики міських медичних закладів; 2 медики обласних медичних закладів; 7 медиків приватних медичних закладів; 26 осіб поважного віку (65+ та 80+); 26 соціальних працівників; 28 освітян; 2 військовослужбовці; 31 особа, що забезпечує життєдіяльність міста; 25 маломобільних людей та 17 осіб, що доглядають за ними; 126 представників спецшкіл, інтернатних закладів і будинків для людей поважного віку.

Загалом щеплення від коронавірусу у Львові вже має 20741 особа (з них фахівці медичних закладів: 2245 – міських; 3623 – обласних, та 4112 – приватних; 186 громадських діячів; 3111 осіб поважного віку (65+ та 80+), 911 військовослужбовців, 672 соціальних працівники, 4220 освітян, 37 маломобільних людей та 25 осіб, що доглядають за ними; 88 осіб, віком 18+; 1087 осіб, що забезпечують життєдіяльність міста; 148 працівників критично важливих структур державної безпеки; 276 представників спецшкіл, інтернатних закладів і будинків для людей поважного віку.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що У Львові призупинено процес вакцинації освітян через закінчення вакцини.

Як відомо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого.

Станом на 20 квітня перше щеплення, а їх має бути два, зробили заледве 478 тисячам українцям. На Львівщині за майже два місяці вакцинації встигли щепити трохи більше 30 тисяч осіб.

До слова, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов обіцяв, що влітку в Україні прискорять процес вакцинації населення і до його закінчення планується вийти на рівень 5-7 млн щеплень на місяць.

Тим часом на сьогодні темпи вакцинації в України одні із найгірших у світі. Лише 5 людей завершили повну вакцинацію.

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