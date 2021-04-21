Через карантинні збитки перевізникам у Львові «підкинуть» 13 млн грн

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив виділення комунальним перевізникам 13 млн грн. Ці кошти мають скерувати на виплату зарплат. Відповідне рішення прийняли у середу, 21 квітня, передає Львівський портал.

На позачерговому засіданні виконком погодив виділення із бюджету Львова 13 млн грн для комунальних перевізників: АТП-1 та «Львівелектротрансу».

Як пояснив директор департаменту фінансової політики Олег Іщук, через спалах коронавірусу у Львові з кінця березня тимчасово скасували безкоштовний проїзд пільговиків у громадському транспорті. Через це перевізники не отримують компенсацій, які закладені у бюджеті, і мають ще більші збитки.

«У нас були відмінені пільги на перевезення. Відповідно, перевізники не отримали необхідні гроші від компенсацій, які передбачені у бюджеті. Але ж зарплату їм якось треба платити», – сказав Олег Іщук.

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Своєю чергою заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк зауважила, що перевізники чекають на фінансову допомогу Львова, щоб у травні мати змогу виплатити зарплати своїм працівникам.

Відтак виконавчий комітет погодив виділення 13 млн грн допомоги міським перевізникам, втім остаточне рішення – за сесією Львівської міськради, яка відбудеться вже в четвер, 22 квітня.

Нагадаємо, наприкінці березня вся Львівська область опинилась у «червоній» covid-зоні. Незважаючи на найжорсткіші карантинні обмеження, громадський транспорт не зупинив свою роботу. Хоча у Львові помітно поменшало маршруток й електротранспорту.

Міський голова Андрій Садовий запевняв, що кількість автобусів, трамваїв і тролейбусів на маршрутах суттєво не зменшили, хоча через посилений карантин пасажирів стало значно менше і перевізники несуть «дуже великі збитки».

Додамо, що загалом на компенсації за пільговий проїзд у Львові на 2021 рік передбачили 310 млн грн.

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