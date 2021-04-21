ОСТАННІ НОВИНИ

Через карантинні збитки перевізникам у Львові «підкинуть» 13 млн грн

Наталя Дуляба

|

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив виділення комунальним перевізникам 13 млн грн. Ці кошти мають скерувати на виплату зарплат. Відповідне рішення прийняли у середу, 21 квітня, передає Львівський портал.

На позачерговому засіданні виконком погодив виділення із бюджету Львова 13 млн грн для комунальних перевізників: АТП-1 та «Львівелектротрансу».

Як пояснив директор департаменту фінансової політики Олег Іщук, через спалах коронавірусу у Львові з кінця березня тимчасово скасували безкоштовний проїзд пільговиків у громадському транспорті. Через це перевізники не отримують компенсацій, які закладені у бюджеті, і мають ще більші збитки.

«У нас були відмінені пільги на перевезення. Відповідно, перевізники не отримали необхідні гроші від компенсацій, які передбачені у бюджеті. Але ж зарплату їм якось треба платити», – сказав Олег Іщук.

Реклама партнерів

Своєю чергою заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк зауважила, що перевізники чекають на фінансову допомогу Львова, щоб у травні мати змогу виплатити зарплати своїм працівникам.

Відтак виконавчий комітет погодив виділення 13 млн грн допомоги міським перевізникам, втім остаточне рішення – за сесією Львівської міськради, яка відбудеться вже в четвер, 22 квітня.

Нагадаємо, наприкінці березня вся Львівська область опинилась у «червоній» covid-зоні. Незважаючи на найжорсткіші карантинні обмеження, громадський транспорт не зупинив свою роботу. Хоча у Львові помітно поменшало маршруток й електротранспорту.

Міський голова Андрій Садовий запевняв, що кількість автобусів, трамваїв і тролейбусів на маршрутах суттєво не зменшили, хоча через посилений карантин пасажирів стало значно менше і перевізники несуть «дуже великі збитки».

Додамо, що загалом на компенсації за пільговий проїзд у Львові на 2021 рік передбачили 310 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...