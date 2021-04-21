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Через карантин у Львові не буде Великоднього ярмарку

Ольга Денисяка

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Цього року через складну ситуацію з захворюваністю на covid у Львові вирішили не проводити традиційного Великоднього ярмарку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У мерії зазначили, що кількість хворих з важким перебігом хвороби, які потребують госпіталізації у медичні заклади, залишається високою. Тому просять мешканців та підприємців бути обачними та дотримуватись карантинних обмежень.

Додамо, що попри посилений карантин Різдвяний ярмарок у Львові все ж проводили. Тоді мер міста Андрій Садовий запевняв, що «атмосфера Різдва зміцнює імунітет та відштовхує коронавірус».

Нагадаємо, зараз в Україні діє адаптивний карантин. Львів та область перебуває у «червоній зоні». Відтак в області під забороною є масові заходи, робота закладів культури та ТРЦ.

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У Львові посилений карантин діятиме щонайменше до 4 травня. Проте з 19 квітня у Львові все ж послабили деякі обмеження. Йдеться про роботу ринків та літніх майданчиків, а також початкових шкіл.

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