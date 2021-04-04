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В уряді розповіли, коли почнуть виплачувати ФОПам карантинні 8000 грн

Наталя Дуляба

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Перші допомоги розміром 8000 грн ФОПам і найманим працівникам, які змушені були закритись через карантин у «червоних» зонах, почнуть виплачувати вже у квітні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Аби отримати 8000 грн, потрібно подати заявку через «Дію». Таку фінансову допомогу отримають фізичні особи-підприємці та їхні наймані працівники, які змушені були призупинити свою роботу через посилений карантин у «червоній»-covid зоні.

«Розраховуємо, що перші виплати розпочнуться вже цього місяця… Сподіваємося, що місцева влада долучиться до ініціативи та надасть людям додаткову фінансову підтримку в межах своїх регіонів», – наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада прийняла закон щодо підтримки бізнесу, який змушений призупинити свою діяльність через карантинні обмеження в червоних зонах. Підприємцям мають гарантовано виплатити по 8000 грн із держбюджету. Також місцева влада може давати додаткові доплати бізнесу.

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Додамо, що Львівська область у «червоній» зоні перебуває з 25 березня.

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