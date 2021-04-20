У Львові майже 20 тисяч осіб вакцинували від коронавірусу

За сім тижнів вакцинації у Львові перше щеплення від коронавірусу отримали 19666 осіб. Це медичні працівники, люди поважного віку, військовослужбовці, соціальні працівники, освітяни та ті, хто забезпечує роботу міста, маломобільні групи населення та ті, хто їх доглядає, а також громадські діячі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповіли в Центрі здоров’я та медичної статистики Львова, сьогодні щеплення отримали 639 осіб: 11 медиків міських медичних закладів; 2 медиків обласних медичних закладів; 17 медиків приватних медичних закладів; 125 осіб поважного віку (65+ та 80+); 1 військовослужбовець; 20 соціальних працівників; 218 працівників освіти; 185 осіб, що забезпечують життєдіяльність міста, та 60 представників спецшкіл і навчально-реабілітаційних центрів.

Загалом щеплення від коронавірусу у Львові вже мають 19666 осіб (з них фахівці медичних закладів: 2225 – міських; 3617 – обласних, та 4036 – приватних; 186 громадських діячів; 2970 осіб поважного віку (65+ та 80+), 909 військовослужбовців, 625 соціальних працівників, 4061 працівник освіти, 12 маломобільних людей та 8 осіб, що доглядають за ними; 88 осіб, віком 18+, 751 особа, що забезпечує життєдіяльність міста, 118 працівників критично важливих структур державної безпеки, та 60 представників спецшкіл і навчально-реабілітаційних центрів.

Зазначимо, на Львівщині вже провакцинували 34 982 людей. Протягом неділі, 18 квітня, щеплення отримали 169 осіб.Із таким показником область є третьою в Україні за темпами вакцинації.

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19 квітня, на Львівщині розпочалася вакцинація від COVID вакциною виробництва Pfizer-BioNTech. Препарат отримають персонал та мешканці будинків для літніх людей, рятувальники та прикордонники.

Окрім Pfizer, мешканці Львівщини щеплення від коронавірусу можуть отримати вакцинами CoronaVac (китайський фармацевтичний виробник Sinovac BioNTech) та CoviShield (виготовлена в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин).

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