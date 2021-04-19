У Львові за парти повернулися майже 90% учнів початкової школи

Сьогодні учні 1-4 класів повернулися за шкільні парти після тривалого періоду дистанційного навчання. Станом на сьогодні до навчальних закладів прийшло 89% усіх учнів молодших класів Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Загалом у 1-4 класах міста навчається 34600 учнів. Сьогодні до навчальних закладів прийшло 30736 дітей, що становить майже 89%.

У міськраді кажуть, що через складну ситуацію із поширення коронавірусу у Львові про відновлення очного навчання для учнів старших класів поки не йдеться.

Нагадаємо,міська комісія ТЕБ і НС продовжила посилений карантин у Львові до 4 травня. Водночас від понеділка, 19 квітня, дозволила повернути за парти учнів 1-4 класів. Разом з цим дозволила також роботу непродовольчих ринків та літніх майданчиків закладів громадського харчування.

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Натомість голова ЛОДА Максим Козицький заявив, що у Львові не можуть послаблювати карантин, оскільки область з 25 березня перебуває у «червоній» зоні карантину, тому таке рішення може приймати лише державна комісія ТЕБ та НС.

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