Заповненість стаціонарів Львівщини пацієнтами з COVID-19 зменшується

У лікарнях Львівщини меншає госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною інфекцією. За останню добу у стаціонари поступило 218 осіб. Станом на ранок четверга 15 квітня заповненість ліжок складає трохи більше 66%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

На самоізоляцію минулої доби скерували 1 598 осіб. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 1816 мешканців області. Померло 17 осіб.

На сьогодні в реанімації перебуває 215 людей, з них 69 – на апаратах ШВЛ.

У стаціонарах перебуває 3 190 (66,03 %) хворих, зокрема:

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у ЛМШМД – 500;

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 312;

у Центрі легеневого здоров’я – 273;

у 8-й МКЛ – 244;

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 195;

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 190;

у Стрийській міській лікарні – 182;

у 1-й МКЛ – 154;

у Стебницькій міській лікарні – 137;

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 109;

у 5-й МКЛ – 105;

у Буській ЦРЛ – 90;

у Рудківській лікарні – 84;

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 83;

у Перемишлянській ЦРЛ – 78;

у Жидачівській ЦРЛ – 75;

у Пустомитівській ЦРЛ – 73;

у Жовківській ЦРЛ – 66;

у Сокальській ЦРЛ – 61;

у Старосамбірській ЦРЛ – 52;

у Самбірській ЦРЛ – 47;

у ЛОКЛ – 41;

у 1-му пологовому будинку – 23;

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 16.

Зазначимо, за останню добу на Львівщині виявили коронавірус у 748 осіб.

За весь час пандемії в області COVID-19 підтверджено у 120 280 осіб. Від ускладенень внаслідок хвороби померло 2 950 осіб. Водночас одужали 87 872 особи.

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