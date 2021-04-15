Заповненість стаціонарів Львівщини пацієнтами з COVID-19 зменшується

У лікарнях Львівщини меншає госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною інфекцією. За останню добу у стаціонари поступило 218 осіб. Станом на ранок четверга 15 квітня заповненість ліжок складає трохи більше 66%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
На самоізоляцію минулої доби скерували 1 598 осіб. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 1816 мешканців області. Померло 17 осіб.
На сьогодні в реанімації перебуває 215 людей, з них 69 – на апаратах ШВЛ.
У стаціонарах перебуває 3 190 (66,03 %) хворих, зокрема:
- у ЛМШМД – 500;
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 312;
- у Центрі легеневого здоров’я – 273;
- у 8-й МКЛ – 244;
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 195;
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 190;
- у Стрийській міській лікарні – 182;
- у 1-й МКЛ – 154;
- у Стебницькій міській лікарні – 137;
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 109;
- у 5-й МКЛ – 105;
- у Буській ЦРЛ – 90;
- у Рудківській лікарні – 84;
- у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 83;
- у Перемишлянській ЦРЛ – 78;
- у Жидачівській ЦРЛ – 75;
- у Пустомитівській ЦРЛ – 73;
- у Жовківській ЦРЛ – 66;
- у Сокальській ЦРЛ – 61;
- у Старосамбірській ЦРЛ – 52;
- у Самбірській ЦРЛ – 47;
- у ЛОКЛ – 41;
- у 1-му пологовому будинку – 23;
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 16.
Зазначимо, за останню добу на Львівщині виявили коронавірус у 748 осіб.
За весь час пандемії в області COVID-19 підтверджено у 120 280 осіб. Від ускладенень внаслідок хвороби померло 2 950 осіб. Водночас одужали 87 872 особи.
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Юлія Осим