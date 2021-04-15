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Заповненість стаціонарів Львівщини пацієнтами з COVID-19 зменшується

Юлія Осим

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У лікарнях Львівщини меншає госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною інфекцією. За останню добу у стаціонари поступило 218 осіб. Станом на ранок четверга 15 квітня заповненість ліжок складає трохи більше 66%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

На самоізоляцію минулої доби скерували 1 598 осіб. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 1816 мешканців області. Померло 17 осіб.

На сьогодні в реанімації перебуває 215 людей, з них 69 – на апаратах ШВЛ.

У стаціонарах перебуває 3 190 (66,03 %) хворих, зокрема:

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  • у ЛМШМД – 500;
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 312;
  • у Центрі легеневого здоров’я – 273;
  • у 8-й МКЛ – 244;
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 195;
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 190;
  • у Стрийській міській лікарні – 182;
  • у 1-й МКЛ – 154;
  • у Стебницькій міській лікарні – 137;
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ  “Укрзалізниця” – 109;
  • у 5-й МКЛ – 105;
  • у Буській ЦРЛ – 90;
  • у Рудківській лікарні – 84;
  • у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 83;
  • у Перемишлянській ЦРЛ – 78;
  • у Жидачівській ЦРЛ – 75;
  • у Пустомитівській ЦРЛ – 73;
  • у Жовківській ЦРЛ – 66;
  • у Сокальській ЦРЛ – 61;
  • у Старосамбірській ЦРЛ – 52;
  • у Самбірській ЦРЛ – 47;
  • у ЛОКЛ – 41;
  • у 1-му пологовому будинку – 23;
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 16.

Зазначимо, за останню добу на Львівщині виявили коронавірус у 748 осіб.

За весь час пандемії в області COVID-19 підтверджено у 120 280  осіб. Від ускладенень внаслідок хвороби померло 2 950 осіб. Водночас одужали 87 872 особи.

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