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Спиртзавод у Рава-Руській продадуть на торгах

Юлія Осим

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Спиртзавод у Рава-Руській виставили на аукціон. Онлайн-торги з приватизації відбудуться 14 травня. Стартова ціна активу, що є частиною ДП «Укрспирт», становить майже 28 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна України.

Як зазначається, об’єкт приватизації, розташований у місті Рава-Руська, складається з будівель та споруд загальною площею 12 911,3 м². Серед них – адмінбудинки, зерносклади, солодовня, котельня, спиртосховища, депо, майстерня, мазутно-насосна станція тощо. На спиртзаводі наявне основне технологічне обладнання, а також необхідні комунікації.

Площа земельних ділянок, що належать підприємству, – 13,22 га.

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Стартова ціна активу складає 27 721 553,99 грн, а прийом заявок на участь в онлайн-аукціоні триватиме до 13 травня 2021 року.

Зазначимо, що приватизація Рава-Руського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» проходить в рамках демонополізації спиртової галузі, яка розпочалася у 2020 році.

Загалом на приватизацію держава виставить 41 МПД, що входять до держпідприємства «Укрспирт» та ще 37 заводів, що об’єднані в концерн «Укрспирт».

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