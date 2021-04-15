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«Червона» зона коронавірусу змістилася на схід України, – ЦГЗ

Ольга Денисяка

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Гендиректор Центру громадського здоров’я Роман Родина вважає, що Україна вже пройшла пік захворюваності на коронавірус, а «червона» зона змістилася із заходу на схід. Про це він заявив на пресконференції 15 квітня, передає Укрінформ.

«Наразі ми бачимо, що Україна вже пройшла пік захворюваності. Наразі ми спостерігаємо спад. Дві області – Івано-Франківська та Закарпатська – вийшли з червоної зони. Натомість червона зона більш змістилася на схід України», – сказав Роман Родина.

Він зазначив, що у порівнянні з 10 місяцями 2020 року інтенсивний показник захворюваності на коронавірусну інфекцію зріс у 3 рази: якщо з 3 березня по 31 грудня минулого року інфікувалися трохи більше 1 млн українців, то лише за 3,5 місяці 2021 року захворіли 808 тис. осіб.

Крім того, показник летальності внаслідок коронавірусної інфекції зріс від 1,7% у 2020 році до 2,3% станом на зараз.

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Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозували на початок квітня.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна пережила пік третьох хвилі коронавірусу, але у низці областей, зокрема й на Львівщині, ситуація й надалі надскладна.

Третю хвилю Covid-19 пов’язували з британським штамом коронавірусу, який активно поширився по всій Україні. У МОЗ кажуть, що він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

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