Вісьмох паліїв сухої трави на Львівщині оштрафували на 26 тисяч

На Львівщині вісьмох паліїв сухої трави було оштрафовано на загальну суму понад 26 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

На території Львівської області екологи, представники ДСНС, поліцейські регулярно проводять перевірки для запобігання спалювання сухої рослинності. В Держекоінспекції зауважують, що на Львівщині було зафіксовано чимало фактів стихійних пожеж. Проте зловмисників, що спричиняють підпал, на місцях події виявляють не часто.

Попри це, під час держконтролю на території Львівського, Яворівського, Стрийського та Червоноградського районів вдалося виявити вісьмох паліїв сухої трави. Їх було притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено штраф на суми 3060 грн, 1530 грн та 6120. Загальна сума штрафів становить 26 010 грн.

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Крім цього, було зафіксовано два випадки спалювання відходів. Порушників також було притягнуто до адмінвідповідальності та оштрафовано на 340 грн.

Зауважимо, на території Львівщини протягом останнього часу фіксують чимало пожеж сухої трави. Наприклад, лише протягом неділі, 11 квітня, на Львівщині рятувальники гасили 120 пожеж сухостою. Також в селі Великі Глібовичі через пожежу сухої трави згоріли три автобуси.

Нагадаємо, торік Верховна Рада у 18 разів збільшила розмір штрафів за спалювання сухої трави. Так, за таке порушення, вчинене на будь-якій території, громадянин замість 170 грн штрафу тепер сплачує 3060 грн. А за підпал сухостою на території природно-заповідного фонду штраф становить від 6120 до 30 600 грн.

У 2019 році пожежі сухостою на Львівщині завдали збитків довкіллю щонайменше на 13 мільйонів гривень. У 2020-му в області спіймали 171 палія сухої трави, яких оштрафували загалом на понад 62 тисячі грн. Втім збільшені штрафи сплатили лише 11 осіб.

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Фото: Держекоінспекція