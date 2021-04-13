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В НСЗУ розповіли, чи мають породіллі платити за кесарів розтин

Наталя Дуляба

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Кошти за прийом пологів лікарням перераховує Нацслужба здоров’я України. Сюди ж включений і кесарів розтин, тому платити за таку операцію породілля не повинна. Про це Львівському порталу повідомили у НСЗУ.

З 1 квітня тариф, який лікарні та пологові будинки отримують за кожні пологи, збільшили з 8000 до 10 000 гривень. У цю суму враховані витрати як на прийом фізіологічних пологів, так і кесаревого розтину.

«Оплата розрахована так, щоби медичний заклад отримав достатньо коштів для ведення різних пологів. Тож за кесарів розтин породілля платити не повинна», – йдеться у повідомленні.

Якщо ж дитині після народження знадобиться реанімація чи інша медична допомога, батькам також не потрібно додатково за це платити. Все це теж входить у безоплатний перелік послуг, які оплачує НЗСУ.

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Для складних неонатальних випадків передбачений окремий пакет неонатальної допомоги. Для батьків вона є безоплатною, адже за неї вони вже заплатили зі своїх податків.

При пологах жінка отримує такі безкоштовні послуги:

  • моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого (у тому числі лабораторно-інструментальні обстеження, консультації лікарів інших спеціальностей у разі потреби);
  • медична допомога при фізіологічних пологах, що надається черговою акушерською бригадою;
  • медична допомога при ускладнених пологах та кесаревому розтині;
  • зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, зокрема епідуральна анестезія;
  • стабілізація стану дитини після народження;
  • вакцинація новонародженого згідно з Календарем профілактичних щеплень;
  • лікарські засоби з Нацпереліку та витратні матеріали, а також ті лікарські засоби, що закуповуються МОЗ в централізованому порядку;
  • харчування під час перебування у стаціонарі.

Зауважимо, що якщо пацієнтка хоче народжувати у конкретному медзакладі у конкретного лікаря, то тоді доведеться платити. У безоплатний перелік послуг входить медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою. І не входить індивідуальний вибір лікаря.

Також за бажання і за додаткову плату породілля може обрати додатковий сервіс. Наприклад, покращену палату чи харчування. Оплата за ці послуги є добровільною і має здійснюватися офіційно через касу.

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