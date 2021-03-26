Безоплатний пакет послуг при пологах розширили: що отримають породіллі з 1 квітня

З 1 квітня в Україні почне діяти удосконалена Програма медичних гарантій-2021. Пріоритетною залишається медична допомога при пологах та у складних неонатальних випадках. Для медзакладів підвищено пологовий тариф, а також додано новий пакет до програми. Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу.

Тариф визначається як ставка на пролікований випадок і цьогоріч зросте до 10 382 гривні.

Також цьогоріч впроваджується новий пакет – «Ведення вагітності в амбулаторних умовах».

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Зазначимо, що до безоплатного пакету допомоги при пологах включено:

медичну допомогу при неускладнених та ускладнених пологах, зокрема, кесаревому розтині;

забезпечення можливості проведення партнерських пологів;

зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, зокрема епідуральну анестезію;

лабораторні дослідження та інструментальні обстеження у цілодобовому режимі,

інтенсивна терапія матері і новонародженого та забезпечення їхнього цілодобового транспортування, у разі ускладнень;

вакцинацію новонародженого, згідно з Календарем профілактичних щеплень;

лікарські засоби з Нацпереліку та витратні матеріали, а також ті лікарські засоби, що закуповуються МОЗ в централізованому порядку;

харчування під час перебування у стаціонарі.

Торік НСЗУ законтрактувала 399 медичних закладів на надання безоплатної допомоги при пологах. Вони вже отримали понад 1,8 мільярда гривень.

Загалом, аби заклад міг укласти договір зі службою, він повинен:

мати відділення інтенсивної терапії для лікування найбільш хворих немовлят,

мати відділення постнатального догляду для лікування та виходжування передчасно народжених дітей та хворих новонароджених,

мати кабінет катамнестичного спостереження,

а також забезпечувати консультування немовлят широким спектром вузьких спеціалістів.

За надання допомоги дітям, які народились масою тіла до 1500 г, тариф за один пролікований випадок для лікарні зросте до 113 725 гривень. А за надання медичної допомоги новонародженим з масою тіла 1500 грамів і більше становитиме 25 115 гривень.

Торік НСЗУ законтрактувала 121 медичний заклад на надання медичної допомоги новонародженим у складних випадках.

Зазначимо, що пологи та увесь комплекс медичної допомоги немовлятам є абсолютно безоплатними. Якщо у медзакладі вимагають гроші за послугу, то пацієнтка або батьки та законні представники маленьких пацієнтів можуть залишити скаргу на сайті НСЗУ, детально описавши ситуацію, яка склалась, та залишити контактний телефон для зворотнього зв’язку. Проконсультуватися, як правильно подати скаргу, можна за безоплатним номером 16-77.

Львівський портал писав, що у Програмі медичних гарантій-2021 побільшало послуг.

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