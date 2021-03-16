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Борги за комуналку на Львівщині сягнули 3,7 млрд грн

Наталя Дуляба

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Станом на кінець січня мешканці Львівщини заборгували за комунальні послуги понад 3,78 млрд грн. Левова частка неоплачених платіжок – за газ. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

У січні жителям Львівщини нарахували понад 1,78 млрд грн за комунальні послуги, а оплатили вони майже 83% платіжок, тобто 1,47 млрд грн.

Загалом станом на кінець січня заборгованість населення Львівської області сягнула більше 3,78 млрд грн. Найбільше мешканці боргують за постачання та розподіл газу – 2,55 млрд грн, далі йде постачання теплової енергії та гарячої води – 677,3 млн грн, постачання та розподіл електричної енергії – 245,9 млн грн.

Також 149,9 млн грн жителі області не сплатили за централізоване водопостачання та водовідведення, 136,8 млн грн – за управління багатоквартирним будинком і ще 28,1 млн грн – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

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Нагадаємо, станом на жовтень 2020 року заборгованість мешканців Львівщини за комунальні послуги становила 2,56 млрд грн, у листопаді – вже більше 3,1 млрд грн.

Наприкінці 2020-го Львівський портал також писав, що 2/3 мешканців Львівщини мають борги за газ – користувачі не сплатили 1,7 млрд грн.

Додамо, що з 1 січня «Львівгаз» майже на 70% підняв тариф на доставку газу. За що саме мешканцям Львівщини доводиться платити більше, читайте за цим посиланням.

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