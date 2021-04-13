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Львів’ян закликали відмовитись від побілки дерев і бордюрів

Наталя Дуляба

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Комунальники вважають, що Львову потрібно остаточно відмовитись від весняної побілки вапном дерев і бордюрів. Про це Львівському порталу повідомили у комунальну підприємстві «Адміністративно-технічне управління».

Традиція білити вапном стовбури дерев та бордюри збереглася ще з радянських часів. Особливо вона є актуальною напередодні Великодня. Це роблять, адже прийнято вважати, що побілка дерев дерев захистить їх від шкідників та пошкоджень, проте це – міф.

«Побілка дерев у місті не сприяє покращенню стану насаджень та не несе жодної користі для дерева. Досвід європейських країн свідчить, що проводити обробку кори дерев від шкідників можна, і не використовуючи вапно та не псуючи зовнішній вигляд стовбурів. Окрім того, під час побілки дуже часто забруднюється навколишня територія, сліди побілки ми бачимо на тротуарі та траві поруч із місцем проведення робіт, що, погодьтеся, виглядає зовсім не естетично», – кажуть у комунальному підприємстві.

Відтак в «Адміністративно-технічному управлінні» вважають, що Львову врешті потрібно повінстю відмовитись від такої практики і закликали мешканців не білити дерева і бордюри вапном.

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«Вважаємо, що необхідно відмовитись від практики побілки дерев та бордюрів, яка залишилась ще з радянських часів, адже така традиція повертає нас у минуле, а не наближає до майбутнього», – додали комунальники.

Нагадаємо, що білити дерева і малі архітектурні форми заборонено Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України. Також встановлено, що вапно чинить агресивну дію на дерево і при великій концентрації воно може завдати опіків і пошкодити кору. Після цього дерева часто хворіють.

Відмовитись українців від такої радянської традиції неодноразово закликали у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.

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