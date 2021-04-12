В Україні зафіксували майже вісім тисяч нових випадків COVID-19

Станом на ранок понеділка, 12 квітня в Україні виявили 7 856 нових випадків COVID-19. Водночас 5 355 пацієнтів одужали, а 287 — померли від ускладнень захворювання. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

Від початку пандемії в Україні виявили 1 861 105 випадків COVID-19, з них 1 416 215 людей одужали та 37 301 – померли від ускладнень.

Лабораторії 11 квітня провели 40 109 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 20 831, методом ІФА — 6 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 145.

Найбільше нових випадків зафіксували у Дніпропетровській (+1 112), Харківській (+595), Львівській (+590), м. Київ (+537) та Київській (+477) областях.

Реклама партнерів

Минулої доби 1 216 людей в Україні отримали щеплення проти коронавірусної інфекції. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 378 266 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Дніпропетровська область – 1 112 випадків/ 10 щеплень;

Харківська область – 595 випадків/ 120 щеплень;

Львівська область – 590 випадків/ 170 щеплень;

м. Київ – 537 випадків/ 60 щеплень;

Київська область – 477 випадків/ 50 щеплень;

Одеська область – 443 випадки/ 90 щеплень;

Черкаська область – 385 випадків/ 0 щеплень;

Сумська область – 377 випадків/ 10 щеплень;

Житомирська область – 349 випадків/ 40 щеплень;

Донецька область – 327 випадків/ 10 щеплень;

Тернопільська область – 315 випадків/ 150 щеплень;

Миколаївська область – 303 випадки/ 0 щеплень;

Запорізька область – 260 випадків/ 70 щеплень;

Чернігівська область – 255 випадків/ 10 щеплень;

Волинська область – 247 випадків/ 10 щеплень;

Херсонська область – 195 випадків/ 0 щеплень;

Рівненська область – 174 випадки/ 50 щеплень;

Чернівецька область – 168 випадків/ 20 щеплень;

Вінницька область – 159 випадків/ 120 щеплень;

Кіровоградська область – 149 випадків/ 10 щеплень;

Хмельницька область – 149 випадків/ 110 щеплень;

Полтавська область – 136 випадків/ 0 щеплень;

Закарпатська – 62 випадки/ 10 щеплень;

Івано-Франківська область – 49 випадків/ 66 щеплень;

Луганська область – 43 випадки/ 30 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.