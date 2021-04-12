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В Україні зафіксували майже вісім тисяч нових випадків COVID-19

Юлія Осим

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Станом на ранок понеділка, 12 квітня в Україні виявили 7 856 нових випадків COVID-19. Водночас 5 355 пацієнтів одужали, а 287 — померли від ускладнень захворювання. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

Від початку пандемії в Україні виявили 1 861 105 випадків COVID-19, з них 1 416 215 людей одужали та 37 301 померли від ускладнень.

Лабораторії 11 квітня провели 40 109 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 20 831, методом ІФА — 6 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 145.

Найбільше нових випадків зафіксували у Дніпропетровській (+1 112), Харківській (+595), Львівській (+590), м. Київ (+537) та Київській (+477) областях.

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Минулої доби 1 216 людей в Україні отримали щеплення проти коронавірусної інфекції. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 378 266 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • Дніпропетровська область – 1 112 випадків/ 10 щеплень;
  • Харківська область – 595 випадків/ 120 щеплень;
  • Львівська область – 590 випадків/ 170 щеплень;
  • м. Київ – 537 випадків/ 60 щеплень;
  • Київська область – 477 випадків/ 50 щеплень;
  • Одеська область – 443 випадки/ 90 щеплень;
  • Черкаська область – 385 випадків/ 0 щеплень;
  • Сумська область – 377 випадків/ 10 щеплень;
  • Житомирська область – 349 випадків/ 40 щеплень;
  • Донецька область – 327 випадків/ 10 щеплень;
  • Тернопільська область – 315 випадків/ 150 щеплень;
  • Миколаївська область – 303 випадки/ 0 щеплень;
  • Запорізька область – 260 випадків/ 70 щеплень;
  • Чернігівська область – 255 випадків/ 10 щеплень;
  • Волинська область – 247 випадків/ 10 щеплень;
  • Херсонська область – 195 випадків/ 0 щеплень;
  • Рівненська область – 174 випадки/ 50 щеплень;
  • Чернівецька область – 168 випадків/ 20 щеплень;
  • Вінницька область – 159 випадків/ 120 щеплень;
  • Кіровоградська область – 149 випадків/ 10 щеплень;
  • Хмельницька область – 149 випадків/ 110 щеплень;
  • Полтавська область – 136 випадків/ 0 щеплень;
  • Закарпатська – 62 випадки/ 10 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 49 випадків/ 66 щеплень;
  • Луганська область – 43 випадки/ 30 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

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