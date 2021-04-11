В Україні – 12 112 нових випадків covid

10 квітня в Україні виявили 12 112 нових випадків COVID-19. Водночас 5 034 пацієнти одужали, а 235 — померли від ускладнень захворювання. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

Від початку пандемії в Україні виявили 1 853 249 випадків COVID-19, з них 1 410 860 людей одужали та 37 014 – померли від ускладнень.

Лабораторії 10 квітня зробили 72 551 тест на коронавірус: методом ПЛР — 34 461, методом ІФА — 8 379. За весь час в Україні провели понад 8,6 млн ПЛР-тестувань.

Найбільше нових випадків зафіксували у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

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