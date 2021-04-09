В Україні виявили ще 19 676 випадків коронавірусу

Минулої доби, 8 квітня, в Україні виявили 19 676 нових випадків COVID-19. Водночас 11 221 пацієнт одужав, а 419 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили у МОЗ.
Від початку пандемії в Україні виявили 1 823 674 випадків COVID-19, з них 1 395 104 людини одужали та 36 381 – померла від ускладнень.
Лабораторії 8 квітня зробили 119 369 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071.
Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.
Також за минулу добу щеплення від коронавірусу зробили 18 569 людям.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- м. Київ – 1 864 випадки/ 1 850 щеплень;
- Вінницька область – 640 випадків/ 670 щеплень;
- Волинська область – 448 випадків/ 560 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 665 випадків/ 1 990 щеплень;
- Донецька область – 1 146 випадків/ 510 щеплень;
- Житомирська область – 647 випадків/ 840 щеплень;
- Закарпатська – 236 випадків/ 580 щеплень;
- Запорізька область – 823 випадки/ 650 щеплень;
- Івано-Франківська область – 231 випадок/ 549 щеплень;
- Київська область – 1 265 випадків/ 1 970 щеплень;
- Кіровоградська область – 207 випадків/ 680 щеплень;
- Луганська область – 226 випадків/ 350 щеплень;
- Львівська область – 1 639 випадків/ 1 540 щеплень;
- Миколаївська область – 372 випадки/ 180 щеплень;
- Одеська область – 1 194 випадки/ 710 щеплень;
- Полтавська область – 848 випадків/ 730 щеплень;
- Рівненська область – 557 випадків/ 580 щеплень;
- Сумська область – 820 випадків/ 360 щеплень;
- Тернопільська область – 373 випадки/ 490 щеплень;
- Харківська область – 1 194 випадки/ 550 щеплень;
- Херсонська область – 317 випадків/ 300 щеплень;
- Хмельницька область – 1 094 випадки/ 1 050 щеплень;
- Черкаська область – 834 випадки/ 180 щеплень;
- Чернівецька область – 377 випадків/ 560 щеплень;
- Чернігівська область – 659 випадків/ 140 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.
Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.
У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.
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Ольга Денисяка