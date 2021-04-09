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Covid-допомогу отримають ще 222 львівські медики

Наталя Дуляба

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Львівська міська рада виділить матеріальну допомогу ще 222 медикам, які лікують пацієнтів із коронавірусом або самі захворіли під час роботи. Відповідне рішення у п’ятницю, 9 квітня, прийняв виконавчий комітет, передає Львівський портал.

По 20 000 грн отримають 179 медиків, які підхопив Covid-19 під час роботи. Йдеться не лише про медпрацівників зі Львова, а й про всю Львівську МТГ.

Також матеріальну допомогу розміром 10 000 грн дадуть 43 медикам лікарні швидкої допомоги, які працюють із хворими на коронавірус.

Загалом на виплату Covid-допомог медикам Львів зараз витратить трохи більше 4 млн грн.

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Зазначимо, під час пандемії Львівська міська рада виплачує одноразові матеріальні допомоги медикам, які працюють із Covid-пацієнтами, а також тим, хто заразився коронавірусом під час роботи. Йдеться по 10 000 та 20 000 грн відповідно.

Загалом такі фінансові допомоги у Львові отримали вже понад 1500 медиків, в тому числі й й працівники лабораторій, що проводять ПЛР-тестування.

Як писав Львівський портал, матеріальну допомогу із бюджету Львова вирішили надавати ще й освітянам, що підхопили Covid-19.

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