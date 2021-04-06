У ЛОДА кажуть, що поки немає потреби госпіталізації пацієнтів з Львівщини у інші області

Нещодавно заступник голови Стрийської районної ради Юрій Вінярський заявив про критичну ситуацію з ліжкомісцями для хворих на COVID у їхньому районі. Відтак деяких пацієнтів із коронавірусом за потреби можуть перевести на лікування в Івано-Франківську область. Натомість у Львівській ОДА кажуть, що поки нема потреби госпіталізації пацієнтів з Львівщини у інші області.

Заступник голови Стрийської районної ради Юрій Вінярський 5 квітня повідомив, що «ковідних» лікарнях району – Жидачівській центральній районній лікарні та Стрийській міській лікарні – закінчуються місця для розміщення пацієнтів, які потребують госпіталізації унаслідок захворювання на COVID-19. Він зауважив, що за потреби деяких пацієнтів із коронавірусом можуть перевести на лікування до Івано-Франківської області.

«У ситуації, що склалася, Стрийська районна рада шукає усі можливі шляхи, як при необхідності госпіталізувати усіх, хто потребуватиме стаціонарного лікування. Зокрема я, як заступник голови Стрийської районної ради, домовився з керівництвом Івано-Франківської обласної клінічної лікарні про те, що їхній лікувальний заклад прийме при потребі на госпіталізацію до 30 важких ковідних пацієнтів – мешканців Стрийського району. Це прекрасна новина з огляду на заповненість ліжкомісць пацієнтами у наявних ковідних лікарнях – у Жидачеві та Стрию. А також з огляду на те, що Івано-Франківська обласна клінічна лікарня має значний досвід у боротьбі з ковід та ускладненнями внаслідок інфікування коронавірусом, а також те, що до складу ковідних бригад ІФОКЛ входять не лише терапевти та реаніматологи, а й нефрологи, кардіологи, ендокринологи», – написав Юрій Вінярський.

У Львівській ОДА відреагували на цей допис та заявили, що поки нема потреби госпіталізації пацієнтів з Львівщини у інші області. Адже зараз на лікуванні у Стрийській міській лікарні знаходиться 187 осіб, у Жидачівській ЦРЛ – 84.

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«Оскільки завантаженість ковідних ліжок в області становить 73,81%, потреби у госпіталізації наших пацієнтів у інші області немає. Такі питання належать до компетенції департаменту охорони здоров’я і не повинно вирішуватись органами місцевої влади району», – прокоментував директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис.

У стаціонарах Львівської області лікують 3401 хворого на коронавірус. Завантаженість медзакладів сягла вже майже 73,81%.

У лікарнях області мають розгорнути ще 600 ліжкомісць. Додаткові Covid-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також 150 ліжкомісць розгорнули у Центрі легеневого здоров’я.

Крім цього додаткові ліжка розгорнуть у Золочівській центральній районній лікарні, Сколівській центральній лікарні та в обласному кардіологічному центрі.

Нагадаємо, у лютому в Івано-Франківській області спостерігався високий рівень захворюваності на коронавірус. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць становила понад 90%. Відтак лікарні Львівщини почали приймати хворих на коронавірус з сусідньої області.

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