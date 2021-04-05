Вчені дослідили, які маски найкраще захищають від коронавірусу

Науковці проаналізували різні види масок під мікроскопом, щоб визначити, які з них та з якого матеріалу найкраще захищають від коронавірусу. Вони з’ясували, що респіраторні маски N95 є найбільш ефективними для захисту від аерозолів, подібних до тих, в яких розповсюджується коронавірус, пише УП з посиланням на Science News.

Також ефективно вловлює частинки щільно сплетена фланель – різновид бавовняної тканини. Натомість синтетичні тканини, як-от шифон та віскоза, добре затримувати аерозолі не можуть.

Різні види масок під мікроскопом вивчали Едвард Віченці, фахівець з мікроаналізу зі Смітсонівського інституту охорони природи США та його колеги з Національного інституту стандартів і технології США.

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За словами Віченці, хаотична природа бавовняних волокон з їх зморшкуватою текстурою і складною формою з вигинами і складками, ймовірно, дозволяє бавовні вловлювати більше нанорозмірних частинок, ніж інші тканини.

Поліефірні тканини (поліестер) мають добре організовані, прямі і гладкі волокна, що робить їх менш ефективними матеріалами для масок для обличчя.

Бавовняна фланель також забезпечує додатковий захист, вбираючи вологу, яка виділяється під час дихання.

«Бавовна «любить» воду і розбухає у вологому середовищі. Через це часткам стає важче проникати через маску», – каже Віченці.

З іншого боку, маски з поліестеру і нейлону відштовхують воду, тому додаткових переваг не мають, зазначає науковець.

Як повідомляв Львівський портал, у «червоній» зоні карантину заборонили ходити без масок у парках, скверах, вулицях та площах.

Зазначимо, Львівська область перейшла в так звану «червону зону» епідеміологічної небезпеки з 23 березня.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме до 12 квітня. Нещодавно міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантин, ввівши обмеження у роботу громадського транспорту, дитячих садочків, а за порушення у Львові закрили низку закладів.

На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

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