ОСТАННІ НОВИНИ

Вчені дослідили, які маски найкраще захищають від коронавірусу

Ольга Денисяка

|

Науковці проаналізували різні види масок під мікроскопом, щоб визначити, які з них та з якого матеріалу найкраще захищають від коронавірусу. Вони з’ясували, що респіраторні маски N95 є найбільш ефективними для захисту від аерозолів, подібних до тих, в яких розповсюджується коронавірус, пише УП з посиланням на Science News.

Також ефективно вловлює частинки щільно сплетена фланель – різновид бавовняної тканини. Натомість синтетичні тканини, як-от шифон та віскоза, добре затримувати аерозолі не можуть.

Різні види масок під мікроскопом вивчали Едвард Віченці, фахівець з мікроаналізу зі Смітсонівського інституту охорони природи США та його колеги з Національного інституту стандартів і технології США.

Реклама партнерів

За словами Віченці, хаотична природа бавовняних волокон з їх зморшкуватою текстурою і складною формою з вигинами і складками, ймовірно, дозволяє бавовні вловлювати більше нанорозмірних частинок, ніж інші тканини.

Поліефірні тканини (поліестер) мають добре організовані, прямі і гладкі волокна, що робить їх менш ефективними матеріалами для масок для обличчя.

Бавовняна фланель також забезпечує додатковий захист, вбираючи вологу, яка виділяється під час дихання.

«Бавовна «любить» воду і розбухає у вологому середовищі. Через це часткам стає важче проникати через маску», – каже Віченці.

З іншого боку, маски з поліестеру і нейлону відштовхують воду, тому додаткових переваг не мають, зазначає науковець.

Як повідомляв Львівський портал, у «червоній» зоні карантину заборонили ходити без масок у парках, скверах, вулицях та площах.

Зазначимо,  Львівська область перейшла в так звану «червону зону» епідеміологічної небезпеки з 23 березня.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме до 12 квітня. Нещодавно міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантин, ввівши обмеження у роботу громадського транспорту, дитячих садочків, а за порушення у Львові закрили низку закладів.

На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...