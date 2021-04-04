В Україні – майже 14 тисяч нових хворих на коронавірус

Станом на ранок неділі, 4 квітня, в Україні лабораторно підтвердили 13 738 нових випадків коронавірусу. Побороли недугу 4 657 людей, ще 258 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 745 709 людей. Протягом суботи, 3 квітня, діагноз встановили ще 13 738 новим хворим, серед них 216 медиків та 504 дитини. Одужали за останню добу 4 657 пацієнтів, ще 258 осіб померли.

Найбільше нових хворих виявили у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 34 333 людини (+258 осіб за минулу добу). Одужали 1 347 193 українці (+4 657 осіб за минулу добу).

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Коронавірус за останню добу виявили у:

Харківська область – 1 388 випадків/ 440 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 143 випадки/ 290 щеплень;

Одеська область – 1 075 випадків/ 160 щеплень;

Хмельницька область – 1 060 випадків/ 200 щеплень;

Львівська область – 865 випадків/ 240 щеплення;

Київська область – 804 випадки/ 0 щеплень;

Сумська область – 762 випадки/ 40 щеплень;

Донецька область – 668 випадків/ 140 щеплень;

Черкаська область – 646 випадків/ 160 щеплень;

Житомирська область – 616 випадків/ 80 щеплень;

Чернігівська область – 555 випадків/ 60 щеплень;

м. Київ – 552 випадки/ 720 щеплень;

Тернопільська область – 505 випадків/ 130 щеплень;

Вінницька область – 397 випадків/ 110 щеплень;

Миколаївська область – 386 випадків/ 130 щеплень;

Рівненська область – 330 випадків/ 50 щеплень;

Запорізька область – 328 випадків/ 40 щеплень;

Чернівецька область – 304 випадки/ 180 щеплень;

Закарпатська – 287 випадків/ 30 щеплень;

Івано-Франківська область – 234 випадки/ 179 щеплень;

Волинська область – 226 випадків/ 210 щеплень;

Полтавська область – 194 випадки/ 110 щеплень;

Херсонська область – 186 випадків/ 0 щеплень;

Кіровоградська область – 171 випадок/ 80 щеплень;

Луганська область – 56 випадків/ 140 щеплень.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

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