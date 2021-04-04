Палії на Львівщині знищили ще 4 га землі

Протягом суботи, 3 квітня, рятувальники загасили 46 пожеж сухостою на території Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівської області.

Мешканці Львівщини не перестають палити суху траву. Через необережне поводження з вогнем надзвичайникам минулої доби довелося гасити 46 пожеж сухостою і чагарнику у Львові, Львівському, Стрийському, Яворівському, Золочівському, Червоноградському та Дрогобицькому районах. Загалом полум’я знищило 4 га землі.

Рятувальники кажуть: як тільки на Львівщині потепліло, вмить активізувались палії сухої трави. Люди спалюють сухостій на своїх присадибних ділянках, у полях. З початку 2021 року на території області зафіксували вже 325 таких пожеж, які знищили понад 65 га землі.

Аби виявляти паліїв, в області почали працювати спеціальні рейдові групи. До їхнього складу увійшли рятувальники, екологи, поліцейські та представники місцевого самоврядування. Під час перевірок вони спіймали на «гарячому» перших порушників.

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Зауважимо, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття та іншої рослинності є заборонене! Внаслідок пожеж знищується не лише суха рослинність та її залишки, але й насіння і коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів, руйнується гумус, гинуть ґрунтоутворювальні організми та бактерії. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе – гинуть комахи, молодняк звірів та птахів.

Торік Верховна Рада у 18 разів збільшила розмір штрафів за спалювання сухої трави. Так, за таке порушення, вчинене на будь-якій території, громадянин замість 170 грн штрафу тепер сплачує 3060 грн. А за підпал сухостою на території природно-заповідного фонду штраф становить від 6120 до 30 600 грн.

Палії на Львівщині зазвичай активізовуються, як тільки сходить сніг. Цьогоріч перші пожежі сухостою рятувальники загасили 4 березня. При цьому вогнеборцям щодня доводиться гасити від кількох десятків до сотні таких пожеж. Так, наприклад 27 березня надзвичайники ліквідували 102 займання сухостою.

Як писав Львівський портал, торік в області спіймали 171 палія сухої трави, яких оштрафували загалом на понад 62 тисячі грн. Втім збільшені штрафи сплатили лише 11 осіб.

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