«Велика реставрація»: Львівщина подала заявки на відновлення 41 пам'ятки

Львівщина подала 33 заявки на відновлення 41 пам’ятки культурної спадщини у межах програми «Велика реставрація». Опівночі 2 квітня Міністерство культури та інформаційної політики завершило відбір проєктів для участі у програмі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

19 заявок на реставрацію 27 об’єктів культурної спадщини подав Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА. Це найбільша кількість серед поданих ініціаторами заявок, оскільки на балансі профільного депаратменту перебуває найбільше пам’яток.

Також подавачами заявок від Львівщини стали Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького (4 заявки), Державний історико-культурний заповідник у місті Белз (3 заявки), Львівська міська рада (6 заявок) і Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької (1 заявка).

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Зокрема, на Львівщині хочуть реставрувати костел Всіх Святих у Годовиці, Свірзький, Підгорецький, Олеський, Жовківський та Поморянський замки, Тартаківський та Червоноградський палаци, Колишній Монастир сестер Бенедиктинок на пл. Вічевій, 2 у Львові, приміщення Історичного музею та Музею історії релігії, Дрогобицьку житницю та Львівський національний драматичний театр імені Марії Заньковецької.

Також пропонують продовжити фахові дослідження та створення культурно-туристичного магніту на основі пам’ятки археології «Давній Звенигород» (Давидівська ТГ).

Як зазначили у департаменті, окремою заявкою «Карпатський маршрут дерев’яної архітектури» подана дерев’яна архітектура. Сюди увійшли вісім дерев’яних храмів, три з яких – зі списку світової спадщини ЮНЕСКО, та дзвіниця у Ясениці Замковій.

Нагадаємо, раніше у ЛОДА виник скандал через ймовірність неподачі заявок профільним департаментом для участі у програмі.

Львівський портал писав, які 24 пам’ятки на Львівщині увійдуть у «велику реставрацію».

Нагадаємо, міністр культури раніше анонсував реставрацію сотні українських пам’яток у 2021 році. Серед них – Підгорецький замок та оборонні мури Жовкви.

Цьогоріч на Львівщині за кошти обласного бюджету відновлять 29 пам’яток архітектури.

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