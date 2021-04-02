На Львівщині виявили невідомий штам коронавірусу

На Львівщині виявили один зразок коронавірусу, що відрізняється від інших. Незважаючи на те, що інформацію про це медики отримали ще три тижні тому, досі не відомо, який це штам вірусу. Про це під час брифінгу 2 квітня заявила головна епідеміологиня Львівської області, очільниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Тімко-Іванченко, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, станом на 2 квітня на Львівщину ще не надходила інформація про те, які штами коронавірусу виявили у мешканців. Однак, три тижні тому в області виявили один зразок коронавірусу, який відрізнявся від інших, і досі не відомо, який це саме штам вірусу.

«Станом на ранок у Львівський обласний лабораторний центр ще не надходила інформація про те, які штами коронавірусу виявили у мешканців після останніх досліджень. За останньою інформацією (орієнтовно три тижні тому), в області виявили один зразок, який відрізняється від інших. Однак не було вказано, що це «британський», чи «південноафриканський» штам. Напевне найближчим часом цю інформацію оприлюднять», – пояснила Наталія Тімко-Іванченко.

Зазначимо, 1 квітня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що в двох областях України лабораторно підтвердили «південноафриканський» штам коронавірусу. При цьому «британський» штам виявили в усіх областях.

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Очільник МОЗ не уточнив, у яких саме областях виявили «південноафриканський» штам коронавірусу.

Нагадаємо, британський штам коронавірусу на Львівщині виявили у березні. Цей штам є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

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