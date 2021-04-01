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Від коронавірусу помирає кожен десятий українець віком 70+

Наталя Дуляба

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Українці віком від 70 років найчастіше помирають від інфарктів, інсультів та онкології. Однак тепер до переліку смертельних хвороб додався ще й коронавірус. Covid-19 забирає життя кожного десятого хворого з вікової групи 70+. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

За даними Держстату, протягом 2019 року в Україні померли 351 752 людини віком від 70 років. 93% із них пішли з життя від неінфекційних хвороб.

При цьому показник смертності від неінфекційних хвороб українців віком 70+ майже втричі перевищує аналогічний показник для вікової групи 65-69 років.

«Найбільшим тягарем є хвороби системи кровообігу та новоутворення: частка померлих через хвороби системи кровообігу віком 70+ складає 73% від загальної кількості смертей, пов’язаних із цією групою захворювань, а частка смертей від новоутворень – 40%. Загалом від вказаних захворювань помирає кожна сьома людина віком від 70 років», – кажуть медики.

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Основними причинами смерті українців віком від 70 років є:

  • ішемічна хвороба серця(наприклад, інфаркти, стенокардія, раптова зупинка серця) – 61,2% у структурі всіх смертей;
  • цереброваскулярні хвороби (інсульти та інші) – 17%;
  • злоякісні новоутворення (онкозахворювання) – 9,3%;
  • інші хвороби системи кровообігу (наприклад, варикози, гіпертонічна хвороба, атеросклероз, тромбози) – 5,1%.

Водночас у 2020 році до найбільш поширених причин смерті українців віком 70+ додався ще й коронавірус. Із загальної кількості смертей від Covid-19 майже половина – це люди, яким за сімдесят. І цей показник лише зростає.

Так, наприкінці 2020-го кількість померлих у цій віковій групі становила 43%, зараз ця цифра вже сягнула 50%. Медики наголошують, що, незважаючи на те, що українці віком 70+ – це лише десята частина від усіх хворих на Covid, проте летальність у цій групі складає 10%.

Тобто від наслідків коронавірусу помирає кожен десятий українець, якому за сімдесят. Тоді як у віковій групі 60-69 кількість летальних випадків коронавірусу є втричі нижчою.

Відтак найоптимальніший спосіб вберегтися від фатальних наслідків Covid-19 – вакцинація. Саме щеплення дозволить розвинути імунітет до вірусу та полегшити перебіг хвороби у разі зараження, що вкрай важливо для ослабленого організму людини віком 70+.

Зауважимо, що незначні інфекції, як-от застуда чи субфебрильна температура, не є протипоказами до вакцинації проти коронавірусу. Не робити щеплення рекомендують хіба що тим, у кого:

  • важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини;
  • гіперчутливість до одного з компонентів вакцини (дізнатися про склад вакцини можна у ме-дичних працівників, які проводять вакцинацію);
  • гостре захворювання (температура тіла вище 38,5ºC).

Нагадаємо, що вакцинація від Covid-19 в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення безкоштовно роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність цієї вакцини читайте за цим посиланням.

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