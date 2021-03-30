В Україні – понад 10 тисяч нових хворих на covid за добу

В Україні минулої доби, 29 березня, виявили 10 533 нові випадки COVID-19. Водночас 3 576 людей одужали та 286 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні вже зафіксували 1 662 942 випадки коронавірусу, 1 307 076 пацієнтів одужали та 32 418 – померли від ускладнень.

Лабораторії за добу зробили 96 947 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.

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Також в Україні 14 433 людини щеплено проти COVID-19 за добу 29 березня, з них отримали 1 дозу – 14 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Загалом 212 898 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 1 422 випадки/ 1 740 щеплень;

Вінницька область – 426 випадків/ 640 щеплень;

Волинська область – 232 випадки/ 370 щеплень;

Дніпропетровська область – 464 випадки/ 1 290 щеплень;

Донецька область – 503 випадки/ 580 щеплень;

Житомирська область – 169 випадків/ 700 щеплень;

Закарпатська – 187 випадків/ 440 щеплень;

Запорізька область – 205 випадків/ 670 щеплень;

Івано-Франківська область – 297 випадків/ 415 щеплень;

Київська область – 934 випадки/ 550 щеплень;

Кіровоградська область – 59 випадків/ 420 щеплень;

Луганська область – 220 випадків/ 330 щеплень;

Львівська область – 961 випадок/ 728 щеплень;

Миколаївська область – 287 випадків/ 330 щеплень;

Одеська область – 721 випадок/ 310 щеплень;

Полтавська область – 490 випадків/ 840 щеплень;

Рівненська область – 335 випадків/ 520 щеплень;

Сумська область – 215 випадків/ 540 щеплень;

Тернопільська область – 281 випадок/ 440 щеплень;

Харківська область – 762 випадки/ 380 щеплень;

Херсонська область – 69 випадків/ 350 щеплень;

Хмельницька область – 511 випадків/ 430 щеплень;

Черкаська область – 280 випадків/ 800 щеплень;

Чернівецька область – 286 випадків/ 380 щеплень;

Чернігівська область – 217 випадків/ 240 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

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