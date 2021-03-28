Коронавірус забрав життя ще 203 українців

Станом на ранок неділі, 28 березня, в Україні зафіксовано 1 644 063 випадки коронавірусу. Лише за останню добу виявили 11 932 нових випадки COVID-19, а ще 203 людей померло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

За добу коронавірус виявили у 11 932 осіб, одужало 3 343 людини. Серед захворілих 564 дитини та 181 медпрацівник.

Також за минулу добу до лікарні госпіталізували 5 052 особи.

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За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 644 063 особи, одужало – 1 300 625 осіб, летальних випадків – 31 954.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Донецькій та Житомирській областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Харківська область – 1 150 випадків Дніпровська область – 1 083 випадки Львівська область – 905 випадків Донецька область – 841 випадок Житомирська область – 791 випадок Київська область – 769 випадків Хмельницька область – 676 випадків Одеська область – 565 випадків Сумська область – 562 випадки Тернопільська область – 457 випадків Вінницька область – 433 випадки Чернівецька область – 407 випадків Миколаївська область – 398 випадків м. Київ – 374 випадки Чернігівська область – 323 випадки Запорізька область – 310 випадків Івано-Франківська область – 307 випадків Рівненська область – 296 випадків Закарпатська – 271 випадок Черкаська область – 253 випадки Херсонська область – 191 випадок Волинська область – 185 випадків Полтавська область – 174 випадки Кіровоградська область – 173 випадки Луганська область – 38 випадків

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

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