Коронавірус забрав життя ще 203 українців

Станом на ранок неділі, 28 березня, в Україні зафіксовано 1 644 063 випадки коронавірусу. Лише за останню добу виявили 11 932 нових випадки COVID-19, а ще 203 людей померло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
За добу коронавірус виявили у 11 932 осіб, одужало 3 343 людини. Серед захворілих 564 дитини та 181 медпрацівник.
Також за минулу добу до лікарні госпіталізували 5 052 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 644 063 особи, одужало – 1 300 625 осіб, летальних випадків – 31 954.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Донецькій та Житомирській областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- Харківська область – 1 150 випадків
- Дніпровська область – 1 083 випадки
- Львівська область – 905 випадків
- Донецька область – 841 випадок
- Житомирська область – 791 випадок
- Київська область – 769 випадків
- Хмельницька область – 676 випадків
- Одеська область – 565 випадків
- Сумська область – 562 випадки
- Тернопільська область – 457 випадків
- Вінницька область – 433 випадки
- Чернівецька область – 407 випадків
- Миколаївська область – 398 випадків
- м. Київ – 374 випадки
- Чернігівська область – 323 випадки
- Запорізька область – 310 випадків
- Івано-Франківська область – 307 випадків
- Рівненська область – 296 випадків
- Закарпатська – 271 випадок
- Черкаська область – 253 випадки
- Херсонська область – 191 випадок
- Волинська область – 185 випадків
- Полтавська область – 174 випадки
- Кіровоградська область – 173 випадки
- Луганська область – 38 випадків
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.
Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.
У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.
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Андрій Котенський