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Коронавірус забрав життя ще 203 українців

Андрій Котенський

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Станом на ранок неділі, 28 березня, в Україні зафіксовано 1 644 063 випадки коронавірусу. Лише за останню добу виявили 11 932 нових випадки COVID-19, а ще 203 людей померло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

За добу коронавірус виявили у 11 932 осіб, одужало 3 343 людини. Серед захворілих 564 дитини та 181 медпрацівник.

Також за минулу добу до лікарні госпіталізували 5 052 особи.

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За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 644 063 особи, одужало – 1 300 625 осіб, летальних випадків – 31 954.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Донецькій та Житомирській областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  1. Харківська область – 1 150 випадків
  2. Дніпровська область – 1 083 випадки
  3. Львівська область – 905 випадків
  4. Донецька область – 841 випадок
  5. Житомирська область – 791 випадок
  6. Київська область – 769 випадків
  7. Хмельницька область – 676 випадків
  8. Одеська область – 565 випадків
  9. Сумська область – 562 випадки
  10. Тернопільська область – 457 випадків
  11. Вінницька область – 433 випадки
  12. Чернівецька область – 407 випадків
  13. Миколаївська область – 398 випадків
  14. м. Київ – 374 випадки
  15. Чернігівська область – 323 випадки
  16. Запорізька область – 310 випадків
  17. Івано-Франківська область – 307 випадків
  18. Рівненська область – 296 випадків
  19. Закарпатська – 271 випадок
  20. Черкаська область – 253 випадки
  21. Херсонська область – 191 випадок
  22. Волинська область – 185 випадків
  23. Полтавська область – 174 випадки
  24. Кіровоградська область – 173 випадки
  25. Луганська область – 38 випадків

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему.  Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

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