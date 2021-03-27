Коронавірус забрав життя ще 290 українців

Станом на ранок суботи, 27 березня, в Україні зафіксовано 1 632 131 випадків захворювання на коронавірус. Лише за останню добу виявлено 17 424 нових хворих, а ще 290 осіб померло. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Також за минулу добу одужало 7 124 особи, до лікарні госпіталізували 4 747 осіб, а ще 290 людей померли.

Серед захворілих 752 дитини та 420 медпрацівників.

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За весь час пандемії в Україні захворіла – 1 632 131 особа, одужало – 1 297 282 особи, а померло 31 751 людей.

Найбільша кількість нових підтверджених випадків зареєстрована у Львівській, Одеській та Київській областях.

У той же час за 26 березня щеплено проти COVID-19 лише 17 939 людей. А від початку пандемії вакциновано 192 264 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Львівська область – 1 407 випадків/ 1 060 щеплень; Одеська область – 1 282 випадки/ 400 щеплень; Київська область – 1 273 випадки/ 1 170 щеплень; м. Київ – 1 226 випадків/ 1 650 щеплень; Дніпропетровська область – 1 171 випадок/ 1 320 щеплень; Харківська область – 1 132 випадки/ 390 щеплень; Хмельницька область – 822 випадки/ 640 щеплень; Житомирська область – 813 випадків/ 690 щеплень; Донецька область – 802 випадки/ 770 щеплень; Вінницька область – 724 випадки/ 830 щеплень; Полтавська область – 673 випадки/ 700 щеплень; Тернопільська область – 628 випадків/ 590 щеплень; Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень; Запорізька область – 599 випадків/ 590 щеплень; Сумська область – 567 випадків/ 1 080 щеплень; Рівненська область – 553 випадки/ 650 щеплень; Черкаська область – 548 випадків/ 710 щеплень; Чернівецька область – 516 випадків/ 270 щеплень; Миколаївська область – 454 випадки/ 600 щеплень; Івано-Франківська область – 373 випадки/ 629 щеплень; Волинська область – 370 випадків/ 280 щеплень; Закарпатська – 353 випадки/ 420 щеплень; Херсонська область – 174 випадки/ 1 190 щеплень; Кіровоградська область – 172 випадки/ 460 щеплень; Луганська область – 167 випадків/ 340 щеплень;

Нагадаємо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

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