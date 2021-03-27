Коронавірус забрав життя ще 290 українців

Станом на ранок суботи, 27 березня, в Україні зафіксовано 1 632 131 випадків захворювання на коронавірус. Лише за останню добу виявлено 17 424 нових хворих, а ще 290 осіб померло. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.
Також за минулу добу одужало 7 124 особи, до лікарні госпіталізували 4 747 осіб, а ще 290 людей померли.
Серед захворілих 752 дитини та 420 медпрацівників.
За весь час пандемії в Україні захворіла – 1 632 131 особа, одужало – 1 297 282 особи, а померло 31 751 людей.
Найбільша кількість нових підтверджених випадків зареєстрована у Львівській, Одеській та Київській областях.
У той же час за 26 березня щеплено проти COVID-19 лише 17 939 людей. А від початку пандемії вакциновано 192 264 людини.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- Львівська область – 1 407 випадків/ 1 060 щеплень;
- Одеська область – 1 282 випадки/ 400 щеплень;
- Київська область – 1 273 випадки/ 1 170 щеплень;
- м. Київ – 1 226 випадків/ 1 650 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 171 випадок/ 1 320 щеплень;
- Харківська область – 1 132 випадки/ 390 щеплень;
- Хмельницька область – 822 випадки/ 640 щеплень;
- Житомирська область – 813 випадків/ 690 щеплень;
- Донецька область – 802 випадки/ 770 щеплень;
- Вінницька область – 724 випадки/ 830 щеплень;
- Полтавська область – 673 випадки/ 700 щеплень;
- Тернопільська область – 628 випадків/ 590 щеплень;
- Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень;
- Запорізька область – 599 випадків/ 590 щеплень;
- Сумська область – 567 випадків/ 1 080 щеплень;
- Рівненська область – 553 випадки/ 650 щеплень;
- Черкаська область – 548 випадків/ 710 щеплень;
- Чернівецька область – 516 випадків/ 270 щеплень;
- Миколаївська область – 454 випадки/ 600 щеплень;
- Івано-Франківська область – 373 випадки/ 629 щеплень;
- Волинська область – 370 випадків/ 280 щеплень;
- Закарпатська – 353 випадки/ 420 щеплень;
- Херсонська область – 174 випадки/ 1 190 щеплень;
- Кіровоградська область – 172 випадки/ 460 щеплень;
- Луганська область – 167 випадків/ 340 щеплень;
Нагадаємо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.
Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.
У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.
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Андрій Котенський