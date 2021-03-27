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Коронавірус забрав життя ще 290 українців

Андрій Котенський

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Станом на ранок суботи, 27 березня, в Україні зафіксовано 1 632 131 випадків захворювання на коронавірус. Лише за останню добу виявлено 17 424 нових хворих, а ще 290 осіб померло. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Також за минулу добу одужало 7 124 особи, до лікарні госпіталізували 4 747 осіб, а ще 290 людей померли.

Серед захворілих 752 дитини та 420 медпрацівників.

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За весь час пандемії в Україні захворіла – 1 632 131 особа, одужало – 1 297 282 особи, а померло 31 751 людей.

Найбільша кількість нових підтверджених випадків зареєстрована у Львівській, Одеській та Київській областях.

У той же час за 26 березня щеплено проти COVID-19 лише 17 939 людей. А від початку пандемії вакциновано 192 264 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  1. Львівська область – 1 407 випадків/ 1 060 щеплень;
  2. Одеська область – 1 282 випадки/ 400 щеплень;
  3. Київська область – 1 273 випадки/ 1 170 щеплень;
  4. м. Київ – 1 226 випадків/ 1 650 щеплень;
  5. Дніпропетровська область – 1 171 випадок/ 1 320 щеплень;
  6. Харківська область – 1 132 випадки/ 390 щеплень;
  7. Хмельницька область – 822 випадки/ 640 щеплень;
  8. Житомирська область – 813 випадків/ 690 щеплень;
  9. Донецька область – 802 випадки/ 770 щеплень;
  10. Вінницька область – 724 випадки/ 830 щеплень;
  11. Полтавська область – 673 випадки/ 700 щеплень;
  12. Тернопільська область – 628 випадків/ 590 щеплень;
  13. Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень;
  14. Запорізька область – 599 випадків/ 590 щеплень;
  15. Сумська область – 567 випадків/ 1 080 щеплень;
  16. Рівненська область – 553 випадки/ 650 щеплень;
  17. Черкаська область – 548 випадків/ 710 щеплень;
  18. Чернівецька область – 516 випадків/ 270 щеплень;
  19. Миколаївська область – 454 випадки/ 600 щеплень;
  20. Івано-Франківська область – 373 випадки/ 629 щеплень;
  21. Волинська область – 370 випадків/ 280 щеплень;
  22. Закарпатська – 353 випадки/ 420 щеплень;
  23. Херсонська область – 174 випадки/ 1 190 щеплень;
  24. Кіровоградська область – 172 випадки/ 460 щеплень;
  25. Луганська область – 167 випадків/ 340 щеплень;

Нагадаємо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему.  Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

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