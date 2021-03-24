Стартувала нова черга ремонту вулиці Бандери. Як курсує транспорт

Зі середи, 24 березня, у Львові розпочався ремонт наступної черги вул. Степана Бандери – від вул. Городоцької до вул. Героїв УПА. Через це чотири толейбуси і трамваї змінять схеми руху. Про це повідомляє Львівський портал.

Дотепер вул. Степана Бандери ремонтували на відразку від вул. Чупринки до вул. Антоновича, тепер – черга ділянки від Городоцької до вул. Героїв УПА.

Рух цією частиною вулиці перекривають, тому львів’ян попереджають, що трамваї №4, №9 та тролейбуси №27 і №32 курсуватимуть за зміненими схемами.

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На час ремонтних робіт електротранспорт їздитиме за такими схемами руху:

трамвай №4: Залізничний вокзал – Городоцька –Вернадського та у зворотному напрямку;

трамвай №9: Коновальця – Вітовського –Торф’яна та у зворотному напрямку;

тролейбуси №27 (Університет – ст. Скнилів) та №32 (Університет – Суботівська): до центру курсуватимуть вздовж вулиць Городоцька – пл. Кропивницького – Шептицьких, а у зворотному напрямку за маршрутом без змін.

За даними мерії, завершити роботи на ділянці від вул. Городоцької до вул. Героїв УПА планують влітку, щоб відразу перейти до відрізку від вул. Антоновича до вул. Героїв УПА.

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Нагадаємо, реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала торік наприкінц вересня. Тут збираються відремонтувати трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони обійдуться міському бюджету у 209,5 млн грн.

Проєкт реконструкції вул. Степана Бандери мерія затвердила ще наприкінці 2018 року. Тут замінять всі мережі, трамвайні рейки, прокладуть новий колектор, облаштують велодоріжки та парковки. Після всіх робіт вулиця не буде повністю замощена бруківкою, що обурило частину львів’ян. Небайдужі мешканці збирались на акцію протесту, аби «не дати розікрасти автентичну бруківку» з вул. Степана Бандери.

Згодом у мерії Львова запевнили, що після реконструкції 70-80% вул. Степана Бандери будуть замощені бруківкою, решта – римським каменем. Як виглядатиме оновлена вулиця, дивіться ТУТ.

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