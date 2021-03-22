Через реконструкцію Бандери низка трамваїв та тролейбусів курсуватимуть зі змінами

На період реконструкції вулиці Степана Бандери у Львові чотири маршрути трамваїв та тролейбусів тимчасово курсуватимуть зі змінами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛКП «Львівелектротранс».

24 березня у Львові розпочинається черговий етап реконструкції вулиці Степана Бандери. Ремонт проводитимуть на ділянці вул. Городоцької до вул. Героїв УПА. У зв’язку з цим чотири маршрути трамваїв та тролейбусів тимчасово курсуватимуть зі змінами.

Зокрема, трамвайний маршрут №4 курсуватиме – «Залізничний вокзал – Городоцька –Вернадського» та у зворотному напрямку.

Також трамвайний маршрут №9 курсуватиме «Коновальця – Вітовського – Торф’яна» та у зворотному напрямку.

Реклама партнерів

Тролейбусні маршрути №27 «Університет – ст. Скнилів» та №32 «Університет – Суботівська» курсуватимуть до центру вздовж вулиць Городоцька – пл. Кропивницького – Шептицьких, а у зворотному напрямку за маршрутом без змін.

Нагадаємо, реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала торік 28 вересня. Тут збираються відремонтувати трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони обійдуться міському бюджету у 209,5 млн грн.

Проєкт реконструкції вул. Степана Бандери мерія затвердила ще наприкінці 2018 року. Тут замінять всі мережі, трамвайні рейки, прокладуть новий колектор, облаштують велодоріжки та парковки. Після всіх робіт вулиця не буде повністю замощена бруківкою, що обурило частину львів’ян. Небайдужі мешканці збирались на акцію протесту, аби «не дати розікрасти автентичну бруківку» з вул. Степана Бандери.

Водночас у мерії Львова запевняють, що після реконструкції 70-80% вул. Степана Бандери будуть замощені бруківкою, решта – римським каменем.

Як виглядатиме оновлена вул. Степана Бандери, дивіться ТУТ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.