Садовий поскаржився на бюджетний «бандитизм»

У 2021 році держава має забрати у Львова понад 750 млн грн. Міський голова Андрій Садовий вважає такі повернення «бандитизмом», адже ці кошти Львову потрібні для реалізації низки проєктів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, цьогоріч Львів має перерахувати більше 750 млн грн до держбюджету. Такі розрахунки Міністерство фінансів розробило за даними 2019 року, що, на думку Андрія Садового, є нечесно. Водночас такі фінансові повернення міський голова назвав «бандитизмом».

«Минулого року ми недоотримали до загального фонду бюджету орієнтовно 460 млн грн, а держава ще 591 млн грн забрала у нас. Хоча мала б бути дотація вирівнювання і мали б забрати 100 млн грн. Цього року з бюджету міста у нас хочуть забрати більше 750 млн грн – це бандитизм. Тому я звертаюсь до усіх депутатів Верховної Ради, до Міністерства фінансів, до уряду: не можна ці кошти забирати, це нечесно, вони нам потрібні. Це є наші кошти, які у нас балансують бюджет, щоб ми могли виконати ті функції, які навіть держава нам делегувала. Нам треба платити зарплату медикам, вчителям, соціальним працівникам», – сказав Андрій Садовий.

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Водночас мер додав, що розмовляв із прем’єром Денисом Шмигалем, і той заявив, що ситуація буде більш чіткою у березні. Можливо, на цю суму Львову дадуть окрему субвенцію чи дотацію.

Нагадаємо, у 2020 році коронавірус забрав у Львова 1 млрд грн. Щодо бюджету-2021, то найбільше постраждати може бюджет розвитку, із якого фінансують всі ремонти, реконструкції і реставрації. Втім раніше Андрій Садовий говорив, що сподівається на випуск нових облігацій, які, власне, можуть дати додатковий фінансовий ресурс.

Також із 2021 року забудовники більше не сплачують до місцевих бюджетів пайовий внесок на розвиток інфраструктури. Втім Львів придумав, як цього року ще заробити 150 млн грн на девелоперах.

Як писав Львівський портал, бюджет Львівської міської територіальної громади на 2021 рік становить 11,1 млрд грн. Із детальним розподілом коштів можна ознайомитись тут.

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