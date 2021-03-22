Через ремонт Бандери 6 маршруток курсуватимуть зі змінами

У зв’язку з черговим етапом реконструкції вул. С. Бандери на ділянці від вул. Городоцька до вул. Героїв УПА, із 24 березня шість автобусних маршрутів зазнають змін у схемі руху. Йдеться про маршрути № 7, 15, 24, 41, 42, 43. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, маршрут № 7 буде курсувати таким чином: пл. Кропивницького – вул. Митрополита Ангеловича –вул. Митрополита Андрея – вул. С. Бандери – надалі за маршрутом.

У зворотному напрямку – вул. С. Бандери – вул. Митрополита Андрея – вул. Шептицьких – пл. Кропивницького – надалі за маршрутом.

Маршрут № 15: пл. Кропивницького – вул. Митрополита Ангеловича – вул. Митрополита Андрея – вул. С. Бандери – вул. Київська – вул. Чупринки – надалі за маршрутом.

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Маршрут № 24: пл. Кропивницького – вул. Митрополита Ангеловича – вул. Митрополита Андрея – вул. С. Бандери – вул. Київська – вул. Чупринки – надалі за маршрутом.

У зворотному напрямку: вул. Чупринки – вул. Київська – вул. С. Бандери – вул. Митрополита Андрея – вул. Шептицьких – пл. Кропивницького.

Маршрут № 41: пл. Кропивницького – вул. Митрополита Ангеловича – вул. Митрополита Андрея – вул. С. Бандери – вул. Київська – вул. Чупринки – надалі за маршрутом

У зворотному напрямку: вул. Чупринки – вул. Київська – вул. С. Бандери – вул. Митрополита Андрея – вул. Шептицьких – пл. Кропивницького.

Маршрут № 42: перенесення кінцевої зупинки на вул. Митр. Ангеловича (тролейбусна зупинка). Відповідно маршрут курсуватиме – вул. Митр. Ангеловича – вул. С. Бандери – вул. Київська – вул. Чупринки – надалі за маршрутом.

У зворотному напрямку – вул. Чупринки – вул. Київська – вул. С. Бандери – вул. Митрополита Андрея – вул. Митрополита Ангеловича.

Маршрут № 43: пл. Кропивницького – вул. Митрополита Ангеловича – вул. Митрополита Андрея – вул. С. Бандери – вул. Київська – вул. Чупринки – надалі за маршрутом.

У зворотному напрямку: вул. Чупринки – вул. Київська – вул. С. Бандери – вул. Митрополита Андрея – вул. Шептицьких – пл. Кропивницького.

Нагадаємо, реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала торік 28 вересня. Тут збираються відремонтувати трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони обійдуться міському бюджету у 209,5 млн грн.

Проєкт реконструкції вул. Степана Бандери мерія затвердила ще наприкінці 2018 року. Тут замінять всі мережі, трамвайні рейки, прокладуть новий колектор, облаштують велодоріжки та парковки. Після всіх робіт вулиця не буде повністю замощена бруківкою, що обурило частину львів’ян. Небайдужі мешканці збирались на акцію протесту, аби «не дати розікрасти автентичну бруківку» з вул. Степана Бандери.

Водночас у мерії Львова запевняють, що після реконструкції 70-80% вул. Степана Бандери будуть замощені бруківкою, решта – римським каменем.

Як виглядатиме оновлена вул. Степана Бандери, дивіться ТУТ.

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