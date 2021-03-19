З 24 березня стартує ремонт ще однієї частини вулиці Бандери

З 24 березня розпочнеться реконструкція вул. С. Бандери на ділянці від вул. Городоцької до вул. Героїв УПА. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, зараз роботи відбуваються на відрізку від вул. Чупринки до вул. Антоновича. З 24 березня розпочнуться роботи на ділянці від вул. Городоцької до вул. Героїв УПА. Відповідно цей відрізок вулиці буде перекрито для руху транспорту.

«З середи, 24 березня, підрядник розпочне роботи на другому відрізку – від вул. Городоцька до вул. Героїв УПА. Відповідно цю ділянку також перекриють для руху транспорту. Відкритим для проїзду залишиться перехрестя вул. С. Бандери і Героїв УПА. Тож нам залишиться ще взяти в роботу відрізок від вул. Антоновича до вул. Героїв УПА. Передбачаємо, що роботи тут розпочнуться влітку», – розповів Андрій Білий.

Нагадаємо, реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала 28 вересня. Тут збираються відремонтувати трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони обійдуться міському бюджету у 209,5 млн грн.

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Проєкт реконструкції вул. Степана Бандери мерія затвердила ще наприкінці 2018 року. Тут замінять всі мережі, трамвайні рейки, прокладуть новий колектор, облаштують велодоріжки та парковки. Після всіх робіт вулиця не буде повністю замощена бруківкою, що обурило частину львів’ян. Небайдужі мешканці збирались на акцію протесту, аби «не дати розікрасти автентичну бруківку» з вул. Степана Бандери.

Водночас у мерії Львова запевняють, що після реконструкції 70-80% вул. Степана Бандери будуть замощені бруківкою, решта – римським каменем.

Як виглядатиме оновлена вул. Степана Бандери, дивіться ТУТ.

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