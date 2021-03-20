Під час протесту на підтримку Стерненка активісти підпалили табличку «президент України»

Біля будівлі Офісу президента влаштували чергову акцію на підтримку Сергія Стерненка, її учасники кидали в будівлю фаєри і підпалили табличку «президент України». Про це повідомляє hromadske.

Протестувальники розписали стіни будівлі ОП, також вони скандують гасла проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поліції, «Волю Стерненку», «Свободу політв’язням» і т.п. Поліція у події не втручається.

Також мітингарі розбили скло однієї з дверей Офісу президента. Організатори акції протесту влаштували салют на честь дня народження Стерненка.

Реклама партнерів

Мітингарі висунули свої вимоги до влади:

звільнити засудженого Сергія Стерненка;

звільнити Андрія Антоненка «та інших політв’язнів»;

накласти санкції РНБО на Андрія Портнова, заступника голови АП Януковича, «який зараз, через заступників керівника ОП Олега Татарова та Андрія Смірнова фактично керує судовою системою в Україні»;

відставка генпрокурора Ірини Венедіктової;

відставка Арсена Авакова.

Нагадаємо, 23 лютого одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців тюрми з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.

Сам Стерненко у залі суду заявив, що обвинувальний вирок ухвалили під тиском заступника голови Офісу президент Олега Татарова, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та мера Одеси Геннадія Труханова, а покривав їх нібито президент Володимир Зеленський.

Відразу після вироку суду у низці міст України пройшли акції на підтримку Сергія Стерненка. Львів’яни також вийшли на протест, оскільки вважають вирок несправедливим.

У Києві 23 лютого люди мітингували біля Офісу президента, між учасниками акції і правоохоронцями виникли сутички. 27 силовиків отримали опіки очей, ще 24 демонстрантів затримали, але згодом відпустили.

Через опір представникові правоохоронного органу під час протестів на захист Сергія Стерненка відкрили кримінальну справу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Громадське