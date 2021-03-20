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Під час протесту на підтримку Стерненка активісти підпалили табличку «президент України»

Вероніка Рой

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Біля будівлі Офісу президента влаштували чергову акцію на підтримку Сергія Стерненка, її учасники кидали в будівлю фаєри і підпалили табличку «президент України». Про це повідомляє hromadske.

Протестувальники розписали стіни будівлі ОП, також вони скандують гасла проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поліції, «Волю Стерненку», «Свободу політв’язням» і т.п. Поліція у події не втручається.

Також мітингарі розбили скло однієї з дверей Офісу президента. Організатори акції протесту влаштували салют на честь дня народження Стерненка.

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Мітингарі висунули свої вимоги до влади:

  • звільнити засудженого Сергія Стерненка;
  • звільнити Андрія Антоненка «та інших політв’язнів»;
  • накласти санкції РНБО на Андрія Портнова, заступника голови АП Януковича, «який зараз, через заступників керівника ОП Олега Татарова та Андрія Смірнова фактично керує судовою системою в Україні»;
  • відставка генпрокурора Ірини Венедіктової;
  • відставка Арсена Авакова.

Нагадаємо, 23 лютого одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців тюрми з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.

Сам Стерненко у залі суду заявив, що обвинувальний вирок ухвалили під тиском заступника голови Офісу президент Олега Татарова, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та мера Одеси Геннадія Труханова, а покривав їх нібито президент Володимир Зеленський.

Відразу після вироку суду у низці міст України пройшли акції на підтримку Сергія Стерненка. Львів’яни також вийшли на протест, оскільки вважають вирок несправедливим.

У Києві 23 лютого люди мітингували біля Офісу президента, між учасниками акції і правоохоронцями виникли сутички. 27 силовиків отримали опіки очей, ще 24 демонстрантів затримали, але згодом відпустили.

Через опір представникові правоохоронного органу під час протестів на захист Сергія Стерненка відкрили кримінальну справу.

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Фото: Громадське

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