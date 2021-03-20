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Наступного тижня на Львівщину прибуде гелікоптер для аеромедичної евакуції

Вероніка Рой

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Наступного тижня Львівщина отримає гелікоптер для проєкту з аеромедичної евакуації, який в області вже стартує 1 квітня. Про це Львівському порталу повідомила речниця Центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва.

Зазначимо, Львівщина стала пілотною областю, де з 1 квітня реалізовуватимуть проєкт з аеромедичної евакуації. Завдяки цьому проєкту пацієнтів із важкими травмами, гострими розладами серцево-судинної системи, мозку, опіками доставлятимуть гелікоптерами до лікарні. Також у МОЗ відзначали, що аеромедична евакуація стане вкрай важливим елементом у розвитку трансплантації в Україні.

На Львівщині проєкт працюватиме на базі обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 19 березня керівник Центру оглянув вертоліт Airbus Helicopters H145, на якому працюватимуть львівські медики.

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Речниця Центру екстреної медичної допомоги повідомила, що гелікоптер до Львова має прибути наступного тижня. За її словами, він базуватиметься поблизу Городка.

У складі аеромедичної евакуації працюватимуть 10 медиків. У березні Центр екстреної медичної допомоги оголосив конкурс за набору працівників для відділу аеромедичної евакуації. Станом на сьогодні свої резюме подали 85 людей.

«Від п’ятниці й до понеділка працює експертна комісія Центру, яка відбере аплікантів на співбесіду. За її результатами залишаться ті, хто пройде і кого відрядять на додаткові навчання, після яких буде іспит, і лише після проходження всіх етапів відбуватиметься працевлаштування», – додала Тетяна Андрєєва.

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Фото: Центр екстреної медичної допомоги

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