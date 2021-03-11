Для новоствореного Центру з аеромедичної евакуації шукають працівників. Які вимоги?

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф оголосив конкурс з набору працівників у новостворений підрозділ Центру з аеромедичної евакуації. Про це йдеться на Facebook-сторінці центру.

Участь у конкурсі можуть взяти медичні працівники, які мають відповідну освіту, за станом здоров’я готові виконувати завдання в умовах проведення аеромедичної евакуації та підготовлені за спеціальністю:

лікар (медицина невідкладних станів, анестезіологія);

фельдшер (невідкладні стани);

парамедик.

Вимоги до кандидатів: повна медична освіта, досвід роботи від одного року.

Для кандидатів на роботу, які не є працівниками центру екстреної медчиної допомоги, необхідно додати характеристики та рекомендації з попереднього місця праці.

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Резюме надсилати за електронною поштою на адресу [email protected] із позначкою «аеромедична евакуація» до 18 березня 2021 року.

Нагадаємо, аеромедичну евакуацію МОЗ почне впроваджувати вже цьогоріч зі Львова та Києва. Доставляти гелікоптерами до лікарні планують пацієнтів із важкими травмами, гострими розладами серцево-судинної системи, мозку. Детальніше про те до яких пацієнтів прибуватимуть гелікоптери читайте за цим посиланням.

Облаштувати вертолітний майданчик мають у лікарні швидкої допомоги Львова за 19 млн грн.

Зауважимо, що торік лікарня швидкої медичної допомоги взялась облаштовувати вертолітній майданчик, аби оперативно транспортувати хворих. Для цього лікарня отримала всі погодження від міста. На всі роботи із бюджету Львова дали 5 млн грн, а облаштувати такий майданчик у лікарні хотіли ще минулого року.

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