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Львівщина – серед лідерів в Україні за кількістю виявлених хворих на COVID

Вероніка Рой

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Станом на ранок суботи, 20 березня, в Україні 1 535 218 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 15 292 нових хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Протягом минулої доби в Україні провели 114 719 тестувань. Відтак було виявлено 15 292 нових хворих. Серед захворілих – 797 дітей та 367 медпрацівників.Також за минулу добу госпіталізовано  4 369 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.

За увесь час пандемії COVID в Україні підтвердили у 1 535 218 осіб. Від ускладнень інфекції померли 29 775 (+260 за минулу добу). Натомість побороли недугу 1 253 972 особи (+ 5 190 осіб за попередню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1 070 випадків;
  • Львівська область – 1 180 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 104 випадки;
  • Житомирська область – 1 082 випадок;
  • Одеська область – 1 037 випадків;
  • Київська область – 1 036 випадків;
  • Хмельницька область – 871 випадок;
  • Вінницька область – 823 випадки;
  • Харківська область – 754 випадки;
  • Тернопільська область – 598 випадків;
  • Донецька область – 583 випадки;
  • Черкаська область – 582 випадки;
  • Сумська область – 564 випадки;
  • Чернівецька область – 539 випадків;
  • Запорізька область – 485 випадків;
  • Рівненська область – 432 випади;
  • Івано-Франківська область – 410 випадків;
  • Миколаївська область – 408 випадків;
  • Полтавська область – 400 випадків;
  • Чернігівська область – 386 випадків.
  • Закарпатська – 366 випадків;
  • Волинська область – 240 випадків;
  • Кіровоградська область – 137 випадків;
  • Луганська область – 115 випадків;
  • Херсонська область – 90 випадків;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що альтернативою повному карантину є нарощення темпів вакцинації.

Тим часом науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

Зараз до апаратів ШВЛ під’єднана рекордна кількість хворих за весь час пандемії в Україні.

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