Львівщина – серед лідерів в Україні за кількістю виявлених хворих на COVID

Станом на ранок суботи, 20 березня, в Україні 1 535 218 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 15 292 нових хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Протягом минулої доби в Україні провели 114 719 тестувань. Відтак було виявлено 15 292 нових хворих. Серед захворілих – 797 дітей та 367 медпрацівників.Також за минулу добу госпіталізовано 4 369 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.

За увесь час пандемії COVID в Україні підтвердили у 1 535 218 осіб. Від ускладнень інфекції померли 29 775 (+260 за минулу добу). Натомість побороли недугу 1 253 972 особи (+ 5 190 осіб за попередню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 070 випадків;

Львівська область – 1 180 випадків;

Дніпропетровська область – 1 104 випадки;

Житомирська область – 1 082 випадок;

Одеська область – 1 037 випадків;

Київська область – 1 036 випадків;

Хмельницька область – 871 випадок;

Вінницька область – 823 випадки;

Харківська область – 754 випадки;

Тернопільська область – 598 випадків;

Донецька область – 583 випадки;

Черкаська область – 582 випадки;

Сумська область – 564 випадки;

Чернівецька область – 539 випадків;

Запорізька область – 485 випадків;

Рівненська область – 432 випади;

Івано-Франківська область – 410 випадків;

Миколаївська область – 408 випадків;

Полтавська область – 400 випадків;

Чернігівська область – 386 випадків.

Закарпатська – 366 випадків;

Волинська область – 240 випадків;

Кіровоградська область – 137 випадків;

Луганська область – 115 випадків;

Херсонська область – 90 випадків;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що альтернативою повному карантину є нарощення темпів вакцинації.

Тим часом науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

Зараз до апаратів ШВЛ під’єднана рекордна кількість хворих за весь час пандемії в Україні.

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