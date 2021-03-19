Суд не визнав санкції щодо «каналів Медведчука» порушенням прав

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду не визнав указ президента Володимира Зеленського про санкції щодо каналів ZIK, NewsOne і «112 Україна» порушенням прав громадян. Наразі на розгляді суду ще 10 позовних заяв, якими оскаржують цей указ. Про це у Facebook повідомила пресслужба Верховного Суду, передає Львівський портал.

Так, 19 березня суд завершив розгляд справи за позовом харківського юриста, засновника «Чугуївської правозахисної групи» Романа Лихачова.

Як пише hromadske, Лихачов заявляв, що указ Зеленського порушує його права на отримання інформації від інформаційних програм, які транслюють телеканали «112 Україна», NewsOne, ZIK та інші, перелічені в додатках до спірного рішення, оскільки «його доступ до них заблоковано».

Юрист наполягав, що втрата доступу до цих телеканалів є порушенням його прав, передбаченими у статтях 8 та 10 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.

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Суд, заслухавши у відкритому судовому засіданні пояснення сторін та дослідивши матеріали справи, відмовив Лихачову в задоволенні позову. Повний текст рішення мають опублікувати протягом 5 днів.

Наразі Роман Лихачов ще має 30 днів після складання повного тексту рішення, щоб оскаржити його в апеляції.

Окрім цього позову, Верховний Суд наразі розглядає ще 10 позовних заяв, якими оскаржують указ Зеленського.

Зокрема справи відкрили за позовом самого власника заблокованих телеканалів, народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака, адвоката Павла Попкова, а також низки компаній, які володіють цими телеканалами.

Нагадаємо, санкції проти Віктора Медведчука ввели 2 лютого. Під санкції також потрапили телеканали 112, NewsOne і Zik, які належать однопартійцю Медведчука, уродженцю Львова Тарасу Козаку.

Згодом РНБО ввела санкції й проти дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко. Введені проти них санкції підтримують 58% українців.

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