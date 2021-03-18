Степанов прогнозує, що спалах COVID в Україні триватиме до кінця квітня

Міністр охорони здоров’я прогнозує, що в Україні спалах коронавірусної інфекції триватиме до кінця квітня. Про це міністр сказав в ефірі ТСН.

За його словами, в Україні поки не вводитимуть локдаун через спалах коронавірусу. Проте українці повинні суворо дотримуватись карантинних вимог.

«Я не вважаю, що нам зараз потрібен загальнонаціональний жорсткий карантин. Якщо буде більше звернено уваги саме на карантинні обмеження, які діють на території регіону, щоб не допустити ситуацію до «червоного» рівня. Якщо вже область перейшла у цей рівень, то важливо виконувати ті правила, які дає Міністерство охорони здоров’я», – пояснив Степанов.

Також очільник МОЗ додав, що спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня.

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Нагадаємо, від початку пандемії в Україні на коронавірус захворіло 1 504 076 осіб. За минулу добу виявили 15 053 нових випадків.

Зазначимо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що альтернативою повному карантину є нарощення темпів вакцинації.

Тим часом науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

Зараз до апаратів ШВЛ під’єднана рекордна кількість хворих за весь час пандемії в Україні.

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