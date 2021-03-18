Понад 1300 українців повторно підхопили COVID

В Україні понад 1300 людей повторного захворіли на коронавірусну інфекцію. Про це інформує Центр громадського здоров’я.

«Наявність антитіл після хвороби, не є гарантією того, що людина не захворіє повторно. За даними лабцентрів станом на 16 березня зафіксовано 1362 людей, які знову захворіли на COVID-19 після одужання.Терміни повторного зараження варіюються від 2 до 8 місяців», – говорить генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина.

У більшості пацієнтів з COVID-19 вірус-специфічні антитіла IgM, IgA та IgG починали вироблятися через декілька днів після інфікування.

Проте, це не ті антитіла, до яких формується імунна відповідь при вакцинації. Антитіла після вакцинації виробляються до конкретного фрагменту вірусу – у випадку SARS-CoV-2 до спайк-протеїну.

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Ті хто мають антитіла після хвороби, однаково повторно хворіють. Проте на 12–14 день після вакцинації рівень захворюваності серед вакцинованих практично не зростає, а якщо і є випадки захворювань – то вони не тяжкі.

«Поняття «захисний рівень антитіл до COVID-19», який убезпечить від повторного інфікування, – не існує. НТГЕІ не рекомендує визначати рівень антитіл ні до, ні після вакцинації», – говорить голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Нагадаємо, на Львівщині також фіксують збільшення кількості осіб, що потрапляють на стаціонарне лікування з COVID вдруге.

Як писав Львівський портал, про повторне зараження коронавірусом на Львівщині стало відомо торік наприкінці вересня, коли Covid-19 знову підхопила медсестра сільської амбулаторії у Яворівському районі. Спершу жінка захворіла в травні, а потім – у вересні.

Зазначимо, що наразі відомо про 53 мешканців Львівщини, які вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

Втім вже стверджують, що випадки, коли людина вдруге заразилась коронавірусом, на Львівщині не зникнуть. Через те, що вірус мутує, медики не виключають, що захворіти можна навіть тричі.

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