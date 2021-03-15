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Садовий обіцяє поскаржитися Авакову на роботу нічних клубів у Львові

Вероніка Рой

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У Львові через карантинні обмеження заборонена діяльність нічних клубів. Відтак міськрада звернулася до поліції з проханням простежити за їх дотриманням. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу 15 березня, передає Львівський портал.

«У Львові діє заборона на роботу нічних клубів. Хоча в соціальних мережах з’являється інформація про вечірки, про цікаві івенти. Ми сьогодні чітко дали меседж поліції. Якщо поліція не зуміє забезпечити закриття нічних клубів – тоді це будуть робити вищі чиновники з Києва. Я тоді буду звертатися до міністра МВС Арсена Авакова, щоб він вводив своє пряме керування. Я маю на увазі поліцію. Якщо вони не можуть цього зробити. Тому що мова йде наше з вами здоров’я», – сказав мер Львова.

Як писав Львівський портал, коронавірус підхопили вже понад 87 тисяч мешканців Львівщини. За останню добу виявили 552 нових хворих.

Станом на 15 березня лікарні на Львівщині заповнені майже на 57%. Із таким показником область – на порозі «червоної» карантинної зони, яка несе за собою низку жорстких обмежень. Про те, що область от-от перейде у «червону» зону вже заявив і очільник МОЗ Максим Степанов. Про обмеження «червоної зони» читайте за посиланням.

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