Найбільше коштів з бюджету Львівщини торік витратили на освіту, дороги та медицину, – ЛОДА

Минулого року сума податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, що надійшли на територію Львівщини, склала понад 59 млрд грн. Натомість найбільше видатків скерували на освіту, дорожнє господарство та охорону здоров’я. Про це йшлося під час громадських слухань про виконання обласного бюджету за минулий рік, повідомили Львівському порталу у пресслужбі ЛОДА.

«У минулому році всього на територію Львівщини було мобілізовано податків і зборів до бюджетів усіх рівнів на суму 59,4 млрд грн. Серед надходжень податкових і митних платежів, в значній мірі переважали надходження митних платежів. Обсяг місцевих бюджетів Львівщини сягнув 29,1 млрд грн.», – повідомив очільник департаменту фінансів ЛОДА Олег Демків.

Слід зазначити, що динаміка надходжень податків і зборів до Державного бюджету була значно краща, ніж до місцевих бюджетів. Зокрема, до Державного бюджету приріст надходження податків і зборів у відношенні до 2019 року мав 14,5%.

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За словами Демківа, такий приріст можна вважати досить високим, зважаючи на економічну кризу.

Загальний фонд обласного бюджету виконаний на 91%, спеціальний – на 71%. Натомість найбільше видатків було скеровано на освіту, дорожнє господарство, охорону здоров’я.

Разом з тим, у 2020 році в області діяли 30 обласних цільових програм, бюджетні призначення по яких становили зі змінами – 1,421 млрд грн. Фактичні видатки з обласного бюджету проведено на суму 1,07 млрд грн або на 75,3%.

Зазначимо, що у 2020 році дохідна частина обласного бюджету склала – 7,04 млрд грн, видатків проведено на загальну суму 7,1 млрд грн.

Нагадаємо, на ремонт доріг у 2021 році у бюджеті Львівщини заклали 200 млн грн.

Також понад 557 млн грн виділили на медичну галузь.

Для розвитку освіти в області планують витратити більше 32 млн грн.

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