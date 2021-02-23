Депутати Львівщини виділили кошти на медичну галузь: скільки і на що

Львівська обласна рада затвердила Комплексну програму підтримки галузі охорони здоров’я області. Для цього з обласного бюджету на 2021 рік виділили понад 557 млн грн. Найбільшу частину коштів скерують на утримання медичних закладів, в тому числі тих, які надають допомогу хворим на Covid-19. Про це повідомляє Львівський портал.

На підтримку медзакладів, закупівлю для них витратних матеріалів та препаратів Львівщина заклала у своєму бюджеті 79% від загальної суми – це трохи більше 438 млн грн.

Ще понад 50 млн грн витратять на закупівлю необхідного високоспеціалізованого обладнання для лікарень. За словами очільника департаменту охорони здоров’я ОДА Ореста Чемериса, на сьогодні сума потрібних коштів для оснащення новим устаткуванням медичних закладів області становить 172 млн грн. Відтак, закупівлю обладнання для лікарень обиратимуть за першочерговістю.

Також частину коштів витратять на надання медичної допомоги населенню, на лікування рідкісних захворювань, забезпечення дітей-інвалідів і дітей з важкими інтоксикаціями медичними препаратами, виробами медичного призначення та дезінтоксикаційною терапією, покращення медичної допомоги хворим з онкологічними захворюваннями.

Реклама партнерів

Разом з тим, гроші скерують на забезпечення дітей-інвалідів і дітей з важкими інтоксикаціями медичними препаратами, виробами медичного призначення та дезінтоксикаційною терапією, покращення медичної допомоги хворим з онкологічними захворюваннями.

Ще частину коштів виділять на заходи стосовно безпеки пацієнтів та медичного персоналу, створення належних умов технічної експлуатації ліфтів та дотримання пожежної безпеки, охорони територій, будівель, споруд та майна закладів охорони здоров’я.

Зазначимо, що фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету, обласного бюджету і співфінансування з місцевих бюджетів.

Нагадаємо, що цьогоріч Львівщина також отримає майже 200 млн грн медичної субвенції.

Минулого року область витратила на розвиток медицини 6,3 млрд грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.